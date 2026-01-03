葉門南部分離派關鍵區交火 擬兩年內辦獨立公投

（中央社杜拜2日綜合外電報導）葉門南部分離主義運動今天表示，計劃在兩年內舉行與北方分離的獨立公投。此時，沙烏地阿拉伯支持的部隊正試圖奪回分離派上月占領的地區，此舉引發波斯灣強權間的嚴重內訌。

路透社報導，由阿拉伯聯合大公國支持的南方過渡委員會（Southern Transitional Council, STC）發表的這番聲明，是迄今為止最明確表露其有意脫離的跡象，但獲國際承認的葉門政府與沙烏地支持者也可能將此視為危機升級。

數小時前，葉門政府表示已在沙烏地軍事支援下，展開行動以奪回關鍵的哈達拉穆特省（Hadramout）。哈達拉穆特省是南方過渡委員會上月占領的主要地區之一。

葉門分離主義分子在12月初的突然推進，改變了陷入戰爭10多年的葉門權力格局，導致對抗青年運動（Houthis）的聯盟出現分裂，也暴露出波斯灣盟國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國之間的分歧。

多年來，葉門一直處於分裂狀態，北方高原由獲伊朗支持的青年運動占領，另一方則是獲得波斯灣國家支持、隸屬於國際承認政府之下的勢力，其中包括南部分離主義分子。

曾為區域安全兩大支柱的石油輸出國家組織（OPEC）成員國沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國，近年來在從石油配額到地緣政治等議題上出現利益分歧。

對於南方過渡委員會的聲明，國際支持的政府與沙烏地阿拉伯官員均未能立即回應。

此外，薩巴新聞社（Saba）今天清晨報導，獲沙烏地支持的總統領導委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）已向沙烏地提出請求，希望舉辦解決南方問題的論壇。

阿里米表示，他希望這個論壇能「不分彼此」地集結所有南方派系，包括獲得阿拉伯聯合大公國支持的南部分離主義運動。

沙烏地外交部對這項請求表示歡迎，並呼籲南方各派系參與規劃中的論壇。（編譯：張曉雯）1150103