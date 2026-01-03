葉門南部分離派關鍵區交火 擬兩年內辦獨立公投

記者施欣妤／綜合報導

葉門內部衝突持續加劇，葉門政府2日表示，在沙烏地阿拉伯支持下展開奪回關鍵的哈達拉穆特省（Hadramawt）行動；然而，占領該地的分離勢力南方過渡委員會（STC）則宣稱，計劃2年內舉行獨立公投，恐導致葉門內部局勢再惡化，也恐使沙國與阿拉伯聯合大公國關係更緊張。

葉門內部衝突在去年12月進一步升溫，尋求獨立的分離勢力南方過渡委員會（STC）發動大規模行動，迅速取得葉門與沙國接壤、盛產石油的哈達拉穆特省大片領土。儘管支持STC的阿拉伯聯合大公國，日前在沙國與葉門政府施壓下已宣布撤離葉門，但衝突仍未緩解。

廣告 廣告

沙烏地阿拉伯所支持的葉門政府2日表示，將展開行動奪回哈達拉穆特省控制權。不久後，STC則宣布，計畫2年內舉行獨立公投，推動葉門南部與北方脫離。就在葉門局勢持續緊張之際，沙國外交部3日發表聲明，邀請葉門各派系前往沙國首都利雅德舉行會談，並稱會議是由國際承認的葉門政府所提出，希望與各方「共同討論南方問題的公正解決方案」。

葉門局勢再度升溫，分離勢力南方過渡委員會（STC）宣布將舉行獨立公投。圖為STC武裝分子。（達志影像／美聯社資料照片）