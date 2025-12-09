葉門南部尋求獨立 或導致沙烏地與阿拉伯聯合大公國衝突

葉門「南方過渡委員會」控制該國絕大部分地區（藍色標記），可能尋求獨立。 圖：翻攝自Majed Yafai的Ｘ

[Newtalk新聞] 阿拉伯聯合大公國支持的葉門「南方過渡委員會」（STC）稍早湧入石油資源豐富的哈德拉毛省，隨後又進入了人口較少、與阿曼接壤的馬拉省，控制了該國南方所有省分。情勢可能導致與沙烏地阿拉伯支持的葉門中央政府決裂，甚至讓背後支持雙方的阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯起衝突。

英國《衛報》（The Guardian）稍早報導，自 2015 年叛軍組織「青年運動」（Houthis，亦可音譯為「胡塞」組織）控制葉門首都薩那（Sana'a）以來，該國南方一直由沙烏地阿拉伯支持的伊斯蘭改革黨（由葉門總統阿利米［Rashad al-Alimi］領導）和阿聯酋支持的「南方過渡委員會」（由總副統祖拜迪［Aidarous al-Zubaidii］領導）組成一個不穩定的政治聯盟統治。

雙方一直在總統領導委員會內勉強合作，但祖拜迪始終擁有更強大的軍事力量。祖拜迪的部隊上週控制了葉門最大的石油公司－－位於哈德拉毛省的馬西拉石油公司（PetroMasila）。如今，他似乎已佔據主導地位，足以左右葉門的未來。

報導指出，「南方過渡委員會」有可能主張舉行某種形式的獨立公投，以決定是否脫離北方。能否成事，最終將取決於其主要支持者阿拉伯聯合大公國的決定。

薩那戰略研究中心高級分析師亞丁（Maysaa Shujaa al-Deen）指出：「這可能是自 2015 年首都薩那被「青年運動」攻陷以來，葉門局勢的最大轉折點。此事有可能顛覆地區和地方聯盟，甚至將阿聯酋與沙烏地阿拉伯捲入衝突。」

有猜測認為，阿聯酋之所以批准「南方過渡委員會」的行動，是被沙烏地政府請求美國總統川普（Donald Trump）干預蘇丹內戰激怒的反應。這場曠日持久的危機給阿聯酋帶來了巨大的負面影響，因有指控稱該國向快速支援部隊（一支被指控在達爾富爾犯下戰爭罪行的民兵組織）提供了武器。

報導指出，對於先前在葉門扮演主要外部角色的沙烏地阿拉伯而言，這是一個令人震驚的逆轉。沙國已將其軍隊撤出南部首都亞丁（Aden）的總統府及機場。這項撤離行動表明，沙烏地政府先前支持、聯合國承認的葉門政府內部的勢力至少目前已被擊敗。

報導指出，南方過渡委員會（STC）立即全面宣佈建國，將是一個冒險的政治舉動。以曾經想脫離摩洛哥的「西撒哈拉」為例，當時這股力量也曾認為自己獲得了外交支持，可以成功。然而，後來卻發現這些支持迅速消失。

