葉門南部衝突！阿聯撤軍 沙阿強勢收復據點

[Newtalk新聞] 據《安納杜魯新聞社》報導，阿拉伯聯合大公國（UAE）週五晚間宣布，已完成撤離駐葉門部隊，正式落實先前宣布的結束該國剩餘反恐任務的決定。據《路透社》報導，阿拉伯聯合大公國（UAE）於週六表示，對葉門局勢持續升級深感憂慮。此前，獲沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍，重新進入上月遭阿聯支持的南部分離勢力佔領的地區，使原本脆弱的局勢進一步惡化。

《安納杜魯新聞社》報導指出，沙國支持的部隊於週五表示，已控制位於沙烏地邊境、戰略地位重要的哈德拉毛省（Hadramout）多處關鍵地點。目擊者並指出，週六政府軍已進入該省首府穆卡拉（Mukalla）部分地區。

據阿聯防衛部在聲明中表示，所有阿聯軍事人員已經返回本國，此次行動是與相關合作夥伴協調完成的。聲明指出，結束葉門剩餘反恐部隊的部署是阿聯自願決定，「在確保人員安全的前提下，並與相關合作夥伴協調完成」。

此舉正值葉門政府軍於週五收復東部哈德拉毛省（Hadhramaut）多處重要軍事據點之際，南部過渡委員會（STC）部隊則從主要據點撤出。

《路透社》報導指出，阿聯在聲明中呼籲葉門各方保持克制，以對話作為優先選項，維護國家安全與穩定。該聲明發布前數小時，阿聯支持的南部過渡委員會（STC）宣布，計畫在兩年內舉行南葉門獨立公投。此一表態出爐之際，STC部隊正被逐出上月突然奪取的重要據點。

葉門長期分裂於交戰各方之間，地理位置橫跨全球最大石油出口國沙烏地阿拉伯與掌控歐亞重要航道的曼德海峽（Bab al-Mandeb），戰略意義重大。STC 多年來名義上隸屬於國際公認政府，並與沙國、阿聯一同對抗胡塞武裝，卻在近期逐步浮現分離路線。

上月初，STC 突然發動行動，奪取包括哈德拉毛省在內的大量領土，實質控制 1990 年與北葉門合併前的整個南葉門版圖。隨後，原本駐守亞丁、包含多名 STC 成員的政府領導層轉往沙烏地，沙方並將南部分離行動視為直接威脅國家安全。

本週稍早，沙國對哈德拉毛省一處基地發動空襲，並要求阿聯撤離仍駐留在葉門的部隊，稱此為不可逾越的「國安紅線」，阿聯隨後配合撤軍。STC 於週五正式提出兩年過渡期後舉行獨立公投的構想，也被視為該組織至今最明確的分離主張。

