葉門取消與阿聯軍事協議 宣布全國進入90天緊急狀態

在沙烏地阿拉伯領導的聯軍對葉門穆卡拉港（Mukalla port）進行空襲後，葉門總統委員會主席阿里米（Rashad al-Alimi）30日要求阿拉伯聯合大公國所有軍隊必須在24小時內撤出葉門，並取消與阿聯的聯合防務協議，同時宣布實施為期90天的緊急狀態。

沙國公布穆卡拉港的衛星照，由兩艘不明船隻上卸下大量武器和戰車。（圖／美聯社）

沙國支持的葉門總統委員會指控阿聯是向分離主義組織「南方過渡委員會」（STC）提供援助的國家。聯軍發言人馬爾基（Turki al-Malki）指出，兩艘船隻在週六和週日未經聯軍授權進入穆卡拉港，關閉了追蹤系統，並卸下大量武器和作戰車輛以「支持」南方過渡委員會。沙烏地官方通訊社報導稱，鑒於這些武器帶來的危險和升級態勢，聯軍空軍當天上午對從兩艘船上卸下的武器和作戰車輛進行了「有限軍事行動」。

阿里米在電視談話中重申對沙烏地阿拉伯和聯軍支持的讚揚。他同時宣布實施72小時的海陸空封鎖措施，並宣布全國進入為期90天的緊急狀態。

沙烏地阿拉伯外交部30日發表聲明表示，希望阿聯採取必要措施來維護海灣阿拉伯國家之間的雙邊關係。沙國強調其國家安全是不容跨越的「紅線」，將予以堅決捍衛。

這次空襲發生在葉門緊張局勢加劇之際，本月稍早南方過渡委員會對聯軍支持的葉門政府軍發動攻勢。沙國國防部長阿勒沙烏德（Khalid bin Salman Al Saud）在社群平台X上發文，要求南方過渡委員會部隊「和平移交」兩個地區省份給政府。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則呼籲「保持克制和持續外交，以期達成持久解決方案」。

南方過渡委員會最初是2015年沙國領導聯軍干預葉門對抗胡塞武裝的一部分，但該組織後來在葉門南部尋求自治。自2022年以來，曾獲阿聯援助的南方過渡委員會在沙國支持的權力分享安排下，控制著胡塞地區以外的南部領土。然而近幾週來，南方過渡委員會橫掃該國大片地區，驅逐其他政府軍及其盟友。

