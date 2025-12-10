葉門政局出現新變化 紅海航運安全恐持續承壓

根據英國航運相關網站引述，隨著葉門南部與東部（非胡塞武裝控制區）近期出現明顯政治重組，外界憂心紅海與亞丁灣航運安全風險恐將持續存在。

消息指出，只要威脅船舶的武裝團體仍擁有穩固的活動基地，區域航運就難以恢復穩定。近期胡塞武裝因內部權力分歧，加上面臨高層遭精準打擊的壓力，其攻擊頻率雖出現波動，但由國際認可政府（Internationally Recognized Government，IRG）所控制的其他地區，也重新掀起權力競逐。

IRG本身由兩大陣營組成：一為一九九○年南北統一前的原合法政府殘餘勢力，另一為尋求恢復南葉門獨立的「南方過渡委員會」（Southern Transition Council，STC）。此外，IRG內部還包含分裂派系，其中部分力量與穆斯林兄弟會傾向的伊斯拉（Islah）政黨靠攏，而阿拉伯聯合大公國（UAE）則視該黨為「高風險組織」。

UAE長期支持世俗化取向較強的STC，近期STC旗下的「南方巨人旅」更採取大規模行動，將IRG友軍由亞丁、亞丁北方的拉赫吉（Lahj）及東部人口稠密的哈德拉毛（Hadramawt）及邁赫拉（Mahra）沿海地區驅離，並在接壤阿曼的邊界豎起STC旗幟。此舉形同挑戰IRG在馬里卜︱焦夫、夏卜瓦及賽雲︱馬西拉等油田區塊的主導權，而STC甚至已掌控部分原油出口碼頭。

面對STC快速擴張，在沙烏地阿拉伯支持下的IRG兵力則退守靠近沙也邊境的馬里卜及哈德拉毛北部，加強該區域的軍事部署。目前海灣合作理事會（GCC）內的沙烏地、阿聯與阿曼三國，分別面臨不同的戰略壓力：沙烏地阿拉伯需保護本國邊境，避免獨自面對胡塞威脅，並持續尋求通往亞丁灣的戰略通道；阿拉伯聯合大公國則希望在南葉門打造「友好政權」，以擴大其在紅海與非洲之商業與地緣政治影響力；阿曼則聚焦保護「佐法爾」（Dhofar）邊境穩定，希望讓其毗鄰的邁赫拉保持自治、不結盟狀態。

分析指出，若IRG能在內部達成真正政治和解，將有助削弱胡塞武裝的擴張動能。由於反胡塞陣營長期分裂，使胡塞武裝在其控制區內建立強勢地位，雖然區域民眾正承受嚴重匱乏，但反抗力量遲遲難以整合。

美國與英國近期仍公開支持IRG，希望IRG能將包括STC在內的非胡塞武裝團體整合成更有效聯盟。然而，這樣的政治聯合至今尚未成功，也看不出短期內有明顯改善跡象。

不過，觀察人士認為，即使前景渺茫，「恢復IRG內部整合」仍是實現葉門穩定的最佳途徑，而區域穩定則是改善紅海與亞丁灣航運安全的前提。隨著STC行動擴大，各方也開始意識到，未來可能出現更多新的政治選項。