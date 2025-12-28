葉門衝突加劇 沙國警告分離主義派系聯軍將干預

沙烏地阿拉伯領導的聯軍27日警告，在與葉門分離主義武裝部隊的任何軍事衝突中，沙國聯軍都將支持葉門政府。同時，利雅德敦促分離主義武裝部隊，從近期佔領的省分「和平」撤軍。

這些聲明發出的前一天，據報沙國空襲了葉門哈達拉穆特省(Hadramawt province)分離主義者的陣地，而此前華盛頓才呼籲，各方在迅速升級的衝突中保持克制。

沙國聯軍發言人馬里奇將軍(Turki al-Maliki)警告，如果因為分離主義者的行動，導致緩和局勢的努力失敗，聯軍將進行干預。

廣告 廣告

根據沙國的沙烏地新聞社(SPA)報導，馬里奇表示：「聯軍重申，任何破壞這些努力的軍事行動，都將立即受到直接和及時的處置，以保護平民安全。」

沙烏地新聞社報導，馬里奇強調了聯軍對國際社會承認的葉門政府的支持，並呼籲各方「承擔國家責任，保持克制，並積極響應和平解決衝突的努力。」

沙國國防部長哈立德(Khalid bin Salman)在X發文表示，分離主義組織「南方過渡委員會」(Southern Transitional Council, STC)的部隊應向政府「和平移交」兩個省份。

他寫道：「在這個敏感時刻，是時候讓理性戰勝一切，從這兩個省份和平撤軍了。」

「南方過渡委員會」26日警告，稱在沙烏地阿拉伯發動空襲擊中其陣地後，他們不會退縮。這是自該組織佔領了哈達拉穆特省和瑪哈拉省(Mahrah)大片土地以來，局勢的最新升級。

目前沒有關於空襲傷亡的報告。

分離主義要求獨立

近幾週來，阿拉伯聯合大公國(UAE)支持的「南方過渡委員會」席捲了葉門大片地區，驅逐了其他政府軍和其盟友。「南方過渡委員會」旨在恢復曾經獨立的南葉門(South Yemen)。

自從接管政權以來，分離主義支持者定期在包括亞丁(Aden)在內的多個城市集會，要求宣佈獨立，其中規模最大的集會每週五舉行。

根據分離主義組織旗下的「亞丁獨立頻道」(Aden Independent Channel)，數百名葉門部落成員27日聚集在亞丁，要求「南方過渡委員會」領導人宣佈南葉門獨立。

該頻道播放了大批群眾遊行並揮舞著南葉門獨立旗幟和阿聯國旗的畫面。

專家表示，分離主義運動的成功，使地區強國沙烏地阿拉伯感到難堪。沙國是國際社會承認的葉門政府的主要支持者。

沙國、阿聯分裂加劇

一名葉門軍官26日表示，約1萬5,000名沙國支持的戰士正在沙國邊境附近集結，但尚未獲得命令向分離主義者控制的地區推進。

他們部署的地區位於阿聯支持的「南方過渡委員會」近幾週奪取的領土邊緣。

分離主義勢力的推進，加劇了沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國之間的緊張關係，這兩國分別支持葉門政府內的兩個敵對派別。

葉門政府是由包括分離主義勢力在內的多個團體組成，其維繫團結的共同點是反對伊朗支持的「青年運動」(Houthi)。

「青年運動」2014年將葉門政府趕出了葉門首都沙那(Sanaa)，並奪取了北部大部分地區的控制權。

阿聯26日歡迎沙國支持葉門安全的努力，儘管這兩個海灣盟友在衝突中支持不同的派別，他們仍試圖展現出統一陣線。(編輯：宋皖媛)