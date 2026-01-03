葉門「三國鼎立」 ！南方擬辦獨立公投 沙烏地、阿聯昔日盟友反目

編譯林浩博／綜合報導

葉門內戰延燒快10年，近期又有了新反轉！由阿拉伯聯合大公國所支持的南部分離勢力，於去年底奪取大片領土，直逼與沙烏地阿拉伯的邊界，並於2日宣布將於2年內舉辦獨立公投，脫離葉門政府。阿聯與沙國這對昔日盟友反目，該勢力對沙國的撤軍要求，也置若罔聞。

於去年12月30日遭沙國空中打擊的阿聯運武船。（圖／翻攝自X平台 @ainemey）

邊境戰鬥

半島電視台2日報導，沙國所力挺的政府軍，正設法收復淪入分離勢力的領土。與沙國接壤的哈達拉穆特省（Hadramout），該日政府軍與分離勢力「南方過渡委員會」（Southern Transitional Council, STC）爆發戰鬥。STC指控，沙國轟炸其靠近邊界的部隊。

STC在當地的領袖阿布杜里馬克（Mohammed Abdulmalik）表示，一座營地遭遇了7波空中打擊，釀成了7人死亡、20多人受傷。但政府軍堅稱，當天從STC手中奪回營地的行動，應當「和平且有條理」。該聲明稱：「此行動並非宣戰或升高緊張，而是維護安全與預防混亂的防範措施。」

半島電視台記者阿塔布（Mohammed Al Attab）自葉門首都沙那（Sanaa）報導稱，戰鬥發生於STC部隊沿著沙國邊界駐紮的位置，而最新消息顯示，這些地方仍為STC掌控，並未易手。

此次駁火，正值政府才任命副總理哈巴辛（Salem al-Khanbashi ）統領東部省分的「國家之盾」部隊（National Shield），並賦予他軍事、維安與行政的全面權力，聲稱此舉旨在恢復安全與秩序。

葉門三大勢力地圖，紅色為什葉派、獲得伊朗支持的「青年運動」，灰色為獲得國際廣泛承認、由沙烏地支持的「總統領導委員會」，藍色是阿聯支持的「南方過渡委員會」。（圖／翻攝自X平台 @aicadenen）

獨立公投

而在與政府軍爆發新衝突的幾小時之後，STC則宣布，展開邁向獨立的為期兩年過渡期。STC主席朱拜迪（Aidaros Alzubidi）於聲明中說道：「我們宣布，兩年過渡期展開。委員會呼籲國際社會支持南北的有關各方對話。」

朱拜迪隨後話鋒一轉警告，如果南北方沒有對話，抑或南葉門又遭受攻擊，STC會即刻宣布獨立。半島電視台在卡達總部的記者阿勒哈希姆（Ali Hashem）分析，不論是受到國際承認的政府，或者控制北方與沙那的叛軍「青年運動」（Houthi），都不會接受此聲明。

阿勒哈希姆表示：「這是他們的紅線，因為這代表終結了葉門長達26年的統一、單一國家狀態。」

盟友內鬨

沙國和其所支持的葉門政府，雙雙指責阿聯武裝STC，推動該勢力於去年12月攻佔南部的哈達拉穆特、馬哈拉（al-Mahra）兩省。沙國放話，STC在這些省的存在，將被視為國安威脅。但阿聯皆予以否認，強調其致力於維護沙國的安全。

阿聯於2日證實，自家最後一批士兵已自葉門撤離。一週前，沙國呼應葉門政府，一同要求阿聯於24小時內撤軍該國，阿聯隨即宣布啟動撤軍。阿聯官員強調，阿布達比堅持「對話、降低緊張與國際支持的進程，是通往和平的唯一長久道路」。

沙國於10年前，找來阿聯與STC組成聯軍，共同對抗青年運動。不過，STC日益明顯的分離傾向，再加上阿聯援助該組織的做法，都助長了聯軍內部的緊張。

沙國所力挺的葉門總統領導委員會主席阿利米（Rashad al-Alimi）堅稱，政府舉動在防止國家陷入新一輪暴力循環。他在聲明說：「結束阿聯駐軍的決定，是遵照了修正聯軍行動的框架，並且經過和聯合領導層的協調，以確保終止對任何國家體制外勢力的支持。」

沙烏地阿拉伯於2025年12月30日轟炸葉門南部港口穆卡拉（Mukalla），瞄準阿聯支援分離勢力的運武船。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/ainemey/status/2005858168761459194

分離勢力不為所動

葉門政府與沙國都要求STC自南部省分撤出，但對方不為所動，堅持自家戰士留在當地。

沙國駐葉門大使也於2日批評，代表團所搭乘飛機降落葉門南部亞丁（Aden）的請求，遭到STC主席朱拜迪拒絕。沙國大使賈柏（Mohammed Al-Jaber）在Ｘ平台控訴：「許多星期以來，直到昨天（元旦），沙國都努力尋求與南方過渡委員會一同終結緊張......卻一直遭受朱拜迪的拒絕與冥頑不靈。」

亞丁國際機場的停飛，從元旦延續至隔天，沙國與STC互控對方造成機場停擺。由STC掌控的交通部，同日反控沙國實施空域封鎖，稱利雅德要求所有航班都須接受額外檢驗。沙國知情人士對此否認，並稱這是葉門政府要求對阿聯相關航班，須先在沙國的吉達降落接受檢查。

葉門總統幕僚證實此說法，確實有對一條從亞丁飛往阿聯航線的航班，做出此等要求。但他堅稱此舉目的在阻止STC走私金錢。

