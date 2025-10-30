葉霸火力全開！狂噴傅崐萁數分鐘 笑問張峻：怎不帶我進去翻桌？

即時中心／高睿鴻報導

花蓮縣光復鄉日前遭受滅頂之災，因馬太鞍溪堰塞湖溢流，大水沖毀家園、更造成19人罹難；對此，國民黨立委傅崐萁日前舉辦重建座談會，但卻傳出有居民被阻止進入、連花蓮縣議長張峻，也因未受邀而被擋在門外。他後來氣憤破門、闖入會場，並直接衝到前頭踹翻傅的桌子，後者因此罵張「黑道、流氓」，隨後提告。然而，花蓮退休名師、暱稱「葉霸」的葉春蓮，不僅讚揚張的舉動，更開玩笑說，怎不帶她進去幫忙翻桌？

葉春蓮受訪時表示，傅崐萁與張峻交惡，當然會抹黑他，一下說是黑道、抹黑他是流氓，很明顯就是潑髒水。不過，她也坦承，自己一開始對張峻的印象，也並不算很正確；但後來逐漸看到他的表現，很坦然、很大度地選擇支持罷免，對於她這些罷免團體的成員來講，真的是很重要的助力。

葉春蓮繼續說明，張擔任多年議員、甚至還當議長這麼多屆，當然有他的戰力、以及長處。她繼續說道，實際跟張峻相處後，其實可以感覺到，這個人是真的很有誠意、品行也端正；更讓人感動的是，「這個人事親至孝」，在花蓮議會開會、下班後可能還有應酬，但不管工作到多晚，只要結束後就一定會回光復鄉的家。「回家做什麼？陪爸爸。然後他的爸爸，也一定會等到兒子回來」，葉春蓮說。

因此葉霸感動地表示，這種父子之間的濃厚感情，讓她看了都相當動容。她續指，光是事親至孝這點，就已贏得她「百分之90的信任」，這也是自己對張峻的初步印象。葉繼續說：「後來，陸陸續續聽到他的一些親人、同事、親戚等等，從他們的談話中，大概知道張峻是一個怎麼樣的人；至於他的能力，我也相信當民意代表這麼多年，一定是累積很多」。不僅如此，她還提及，看張峻提案的時候，無論是發言、說話的態度，都可知道這人可以信任、可以委託、足夠誠懇。

花蓮退休名師、暱稱「葉霸」的葉春蓮。（圖／民視新聞）

但葉霸也表示，自己確實沒想到，以張峻的度量來講，會因為沒有邀請他，就憤怒成這樣。葉春蓮解釋道，其實是因為關於那場座談會，有災民去找張峻幫忙，那些人也是張的選民，所以張峻才會出現。她繼續說，災民當然會希望議長能幫忙，畢竟連災民都無法進入重建座談會，難道這像話嗎？

所以葉霸直言說，張峻那天並非以自己身為災民的立場進去，而是受災民請託、他本身也是民意代表，當然要執行為民發聲的責任。因此葉春蓮表示，張峻當天是看到一堆災民被擋在外面，心裡感到非常難過與不捨；走進去的時候，竟還看到傅崐萁，以歪著身子的姿態，坐在那邊不動。

葉春蓮憤怒地表示，其實傅崐萁過往在議會接受質詢時，也常擺出這種姿態，「這套肢體語言傳遞了什麼訊息？我懶得鳥你！就是這種感覺。」。因此葉霸說，當張峻進去的時候，當然怒不可遏、二話不說直接用腳踹桌子。當被記者問道，認同他這一踹嗎？她也很快回應說：「當然認同！我是還沒有機會跟張峻聊天，不然我還想跟他說，你為什麼不帶我進去？你踹完要換我翻桌子了」。

花蓮縣議長張峻。（圖／民視新聞資料照）

葉霸甚至表示，其實這些反擊行動，都還不足以卸除他們對傅的憤怒，因為他的所作所為「太討人厭了」。災難已發展至此，傅崐萁才找來鄭天財、匆匆開了這場座談會、然後在位子上坐成這種樣子，「你認為他們是真心想幫助這些災民？他做什麼事情有真心過？他最瞧不起全國人民，對吧？他都瞧不起全國人民，也瞧不起我們的中央」，葉霸無奈地說。

葉春蓮甚至進一步批評，傅崐萁只是想站在災害很嚴重的立場，「死皮賴臉跟中央要錢」，然後要了錢，接下來就可以公款私用、用來綁樁。她也進一步回溯，當初2018年0206大地震，自己就是受災戶，請問傅崐萁做了什麼？去年0403大地震，他又做了哪些事？弄到最後，所有災民都對他憤怒，但錢花到哪去了？花蓮有什麼建設？「都沒有！他最偉大的建設，就是在縣府建設自己的共犯結構。這是我講的，我負責！」，葉霸憤怒地說。

