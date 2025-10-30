葉霸開嗆了！痛斥徐榛蔚怠忽職守、批傅崐萁「自甘墮落」：被看破手腳

記者林盈君／花蓮報導

今年9月間，花蓮光復鄉遭受洪災，全台「鏟子超人」及國軍等，紛紛投入救援，但縣府動作卻遭民眾「慢半拍」。30日，「葉霸」葉春蓮老師受訪表示，洪災前中央早已發佈警戒，縣府也宣布放假，但縣長徐榛蔚卻跑去韓國招商，痛批「縣府根本不重視，完全沒有看到（徐榛蔚）在指揮中心，可以說是怠忽職守」。

「葉霸」指出，縣長對堰塞湖的無知「是不可原諒的」怎麼可以做首長？她更提到「徐傅的中央不在台灣，而在北京」，認為對於台灣中央講什麼，徐傅都不予理會，反而以傲慢的態度對中央的官員，非常沒有修養。另外，對於撤離一事，「葉霸」也怒斥地方縣市首長「公然說謊，而且不是第一次」。

花蓮光復遭受洪災，「葉霸」葉春蓮老師痛批徐榛蔚與傅崐萁。（圖／資料照）

她提到立委傅崐萁，指出「他去光復就是跟人家吵架的，看到中央就跟中央討錢，討錢又用來綁樁」，並提及前幾天的重建座談會，「葉霸」表示，該座談會「找縣府局處首長外、找來跟光復災情毫不相干的吉安首長，而災民也是乖乖聽他話的災民」，並表示張峻議長、蔡依靜議員，都是光復鄉民選的民意代表，卻被跳過沒被邀請「就像縣長視察跳過張峻家一樣」。

花蓮光復鄉遭受洪災。（圖／資料照）

「葉霸」更痛批傅崑萁「不可取、心胸狹窄到不會做人」，而談到議長張峻那一腳，「葉霸」表示，張峻從當議員到當議長，一路有學習、有成長，又批傅崐萁「自甘墮落到這樣不像話」，說起傅崐萁提告張峻，則回應「像個笑話」，更提到連童子賢捐款都要去提告，「葉霸」開嗆「捐款流向交代不清的人，反而是單據齊全的人被告，這是什麼道理」。

花蓮光復遭受洪災。（圖／翻攝自台鐵公司）

提到議長張峻闖進座談會，怒踹傅崐萁桌子，「葉霸」表示，起初對張峻印象「是被傅崐萁抹黑後的印象」，但接觸後才發現不一樣，認為很多人看張峻那一腳，重播看了好幾遍「每看一次都覺得被療癒」，認為「那一腳，踩出了全台灣人的心聲，也讓大家看破兩個人（徐傅）的手腳」，現在全台灣的人都瞧不起他們。

議長張峻衝進座談會，一腳怒踹傅崐萁桌子。（圖／翻攝畫面）

最後提到大罷免，「葉霸」表示，大罷免的價值不在成功與否，而是在讓台灣人看清真相，從那次開始，台灣人眼睛更清亮，心更柔軟，懂得關心這塊土地。並以光復災情為例，全台灣志工蜂湧而至，像是「怪手超人」林宏昇先生，不幸因感染細菌離世，每一位志工都冒著風險，還有工具團、民宿業者、台鐵，大家團結一起幫忙，這就是台灣的力量。

「葉霸」提到，台灣人平時安靜，災難發生就站出來，一波又一波，這證明台灣人被民進黨照顧得好，知道自己的選擇是對的，因為這是唯一真正在為台灣打算的政黨。

傅崐萁到地檢署提告張峻。（圖／翻攝畫面）

