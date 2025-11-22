葉非比接任駐瑞典代表 連玉蘋調升駐大馬代表
（中央社記者楊堯茹台北22日電）外交駐外人事異動，行政院日前核定，駐馬來西亞代表葉非比調任駐瑞典代表，國經司長連玉蘋則調升馬來西亞代表。
前駐瑞典代表谷瑞生10月抵任駐德國代表一職，行政院日前核定，瑞典懸缺由駐馬來西亞代表葉非比接任，而國際合作及經濟事務司司長連玉蘋則任駐馬來西亞代表。
連玉蘋擁有中興大學經濟系學士，美國懷俄明大學國際關係研究所碩士以及政治大學國際事務學院東亞研究所博士等高學歷，跨領域特質讓她在經濟部工業局產業政策組、投資業務處發揮長才，涉外事務則曾任駐馬來西亞副代表、中華民國常駐世界貿易組織代表團副常任代表等。
台灣於2021年9月遞交申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），連玉蘋自2023年就任國經司長後，CPTPP入會案自然成為重要業務。連玉蘋曾坦言，台灣參與國際活動都會遭到中國為難，但不會影響推動。
加拿大去年輪值主席，連玉蘋稱之為「機會之窗」，不僅確立「奧克蘭三原則」中的「共識決」意即「若到最後一刻都沒有人提出反對意見，就接受它」，以及CPTPP不依申請順序來討論。連玉蘋說這是「台灣努力的結果」，也持續爭取在符合「奧克蘭三原則」的高標準、良好貿易紀錄的前提下，應允許成立入會工作小組，以諮商達到會員間的「共識決」。
葉非比為職業外交官，曾任領務局長、國經司長、駐印尼副代表以及外交及國際事務學院主任秘書職位，在派駐印尼前則是外交部史上最年輕的女性副發言人。（編輯：翟思嘉）1141122
