葉騰有望成荷蘭最年輕總理 中間路線面臨右派挑戰

（中央社記者吳柏緯布魯塞爾30日專電）荷蘭國會大選開票仍在進行，葉騰領導的民六六黨（D66）以些微幅度領先對手自由黨（PVV），他更被看好可望成為荷蘭史上最年輕的總理。然而極右派陣營依舊強大，葉騰即便出任總理，未來勢必仍受到牽制。

截至荷蘭時間10月30日晚間7時，葉騰（Rob Jetten）領導的中間派民六六黨領先主要對手－極右派領袖懷爾德斯（Geert Wilders）所屬的自由黨－約1萬5000票左右。以目前國會的分配席次來看，兩黨均拿下26席。

剩餘零星還未完成開票的城市，以及約13.5萬張的海外選票，將左右最後的結果。預計要到下週才會完成所有的開票作業。

荷蘭新聞（Dutch News）的報導形容，民六六黨達成了「驚人的逆轉」，從選戰初期只排在所有政黨的第5名，甚至有部分分析認為民六六黨的席次將比自由黨少約18席。然而隨著選戰進行，民六六黨的支持率穩步增加，在選前幾週更是急速飆升。

葉騰被視為是促成這個逆轉的關鍵人物。

他將競選策略鎖定「中間選民」，在移民議題的立場採取「嚴格但公平（tough but fair）」，同時提出推動廉價的再生能源、教育與科技投資等政策，成功吸引了中間立場的選民，甚至是不滿原先支持政黨過度右傾的選民，以及本來不打算投票的民眾。

另一個關鍵在於，荷蘭不少選民對於政治現狀感到倦怠，特別是對過去兩年極右聯合政府停滯與內鬥的失望。葉騰抓住了這個機會，喊出了「它是可行的（Het kan wél）」，強調「對荷蘭的政治應該更有信心，要討論如何讓國家更好，而不是整天彼此攻訐」。

他強調民眾並非憤怒，而是感到失望。

雖然開票尚未結束，民六六黨與自由黨，誰將成為國會第一大黨也還有懸念，然而有多個政黨事先宣告，不會與自由黨合作，這使得由自由黨領導組閣的可能性，一開始就大幅下降。

然而，即便葉騰順利組成聯合政府並出任總理，他要面對依舊強大的極右陣營，除了自由黨外，還有民粹主義色彩濃厚的民主論壇黨（FvD）等，勢必將在移民議題等政治焦點上牽制與施壓。

另一方面，為了要籌組聯合政府，預計將會拿到9席的右翼政黨「正確答案2021（JA21）」也可能被視為是潛在合作的對象。然而由於兩黨的政見幾乎找不到相似點，在一些重要議題的立場更是南轅北轍，因此要如何談判與妥協也將會是一大難題。（編輯：楊昭彥）1141031