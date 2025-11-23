葉黃素有效？美國AREDS2臨床實驗解析

生活中心／綜合報導民眾搭手扶梯，真的得留意自己穿的鞋子，尤其鞋帶過長、或軟膠鞋都要小心！這名婦人月初到台北東區百貨公司周年慶血拚，下樓時，才剛要跨出手扶梯，鞋帶竟然被捲進去，導致整個人往前撲倒受傷，事發將近一個月了，林小姐控訴，業者不聞不問，自己到現在走路還得靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「當時我的鞋帶是完好不是掉的，它是（鞋帶）捲進去，（鞋帶）是這樣拉扯，然後整個這樣脫離我的腳，而這樣飛出去。」整個人全身往前撲，民眾林小姐還原在百貨公司跌倒當下的狀況，事發至今，快一個月了，膝蓋上的瘀青還是很嚴重，走路也得依靠支撐。當事受傷民眾林小姐：「我的鞋子飛出去，我人才整個飛撲出去，到現在他們都從來沒有主動打一通電話，樓管甚至還講說，現在誰對誰錯都不知道，然後說他有看監視器，說我後面的人並沒有怎麼樣，是我自己（摔倒），我後來才生氣，講說我也不是碰瓷啊。」林小姐還原跌倒當天過程，因鞋帶捲進手扶梯，整個人往前摔傷（圖／民視新聞）林小姐越講越氣，當時參加百貨公司週年慶預購會，在東區百貨3樓手扶梯，發生悲劇，11月4日下午1點多，因為下扶梯時，鞋帶捲入手扶梯而摔傷，嘴唇流血，下巴、腳膝蓋嚴重瘀青，雖然現場工作人員跟醫護有上前詢問，協助包紮，也有問要不要送醫？但林小姐抱怨事後就不聞不問，得靠自己自力救濟，只好投訴到市府信箱，討公道。當事受傷民眾林小姐：「因為我那時候並不覺得非常的疼痛，但是回到家已經是第二天，就覺得非常疼痛，所以我第二天就去跑各科就醫，我受傷的部分就是雙肩前面，跟前腹部都挫傷。」對此，百貨業者解釋，第一時間，主管就有立即處理，顧客就醫後，也初步要求相關的醫療費用、及交通費，甚至連續幾天致電慰問，並致贈慰問禮，手扶梯經過檢視，都是正常運作，但林小姐對於百貨的態度，還是難以接受。林小姐怒控，百貨業者事後態度不聞不問（圖／民視新聞）畢竟摔傷的是自己，真的很痛，而且9月份才剛買的聯名鞋款，直接髒掉，加上事後詢問保險理賠，還被回這個算不算意外，要等審案件才知道，遭到果斷拒絕，保經專家推估，應該是公共意外責任險卡關。聲源：保經公司業務副總程睿紳（非當事保險公司）：「公共意外責任險，是屬於針對人身受傷跟財務損失，兩個部分都可以來求償，它最主要（受理理賠）是來自於廠商的前提，是否有因為他的疏漏過失，而引發的行為，公共意外責任險才會啟動。」現在問題可能卡在廠商不覺得他們的手扶梯有問題，如果是民眾個人的商業保險，有意外險就能賠償，年底到了，外出人多，搭手扶梯時真的得留意，尤其現在的鞋款，一雙鞋子上，鞋帶叮叮咚咚、有時候又不只一條，長度太長，或鞋款太軟，都可能被捲進縫隙，好險這次是往前撲，萬一頭髮也遭殃，傷勢恐怕就不只這樣。原文出處：「鞋帶」捲手扶梯害摔飛 女控百貨不處理至今走路仍跛 更多民視新聞報導台南百貨"刷卡萬元換萬點"惹議 民眾控贈點活動只能二選一電翻台中市府！究責新光三越氣爆 監院轟：缺乏警覺性及專業敏感度普發1萬全花光! 百貨壓軸周年將登場 VIP:刷了12萬

民視影音 ・ 20 小時前