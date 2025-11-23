葉黃素有效？美國AREDS2臨床實驗解析
第一代 AREDS 介紹
1992年由美國國家眼科研究所（NEI）主導，目的是評估高風險患者透過抗氧化維生素與礦物質是否可以減緩黃斑病變和白內障的惡化。
第一代 AREDS 研究使用配方：
維生素 C：500 mg
維生素 E：400 IU
β-胡蘿蔔素：15 mg
鋅（鋅氧化物）：80 mg
銅（銅氧化物）：2 mg（預防鋅造成銅缺乏）
研究結果：
對中度至重度黃斑病變患者，可減少進展到晚期的風險約 25%。
但對早期黃斑病變或一般人的預防效果有限。
2006 開始主要改良 AREDS 配方，起因是發現 β-胡蘿蔔素會增加吸菸者肺癌風險，因此評估添加葉黃素、玉米黃素取代 β-胡蘿蔔素。
AREDS2 研究使用配方：
維生素 C：500 mg
維生素 E：400 IU
鋅：80mg 或 25 mg（原配方使用高劑量鋅（80 mg/天），長期大劑量鋅可能引起副作用，因此 AREDS2 臨床試驗比較 80 mg 高劑量鋅 vs. 25 mg 低劑量鋅）
銅：2 mg
葉黃素：10 mg
玉米黃素：2 mg
研究結果：
葉黃素與玉米黃素可額外降低 20% 晚期黃斑病變的風險。
降低鋅劑量的效果與第一代配方相似，但副作用明顯減少，中高齡患者常合併慢性疾病，降低鋅可讓配方更安全、更易長期服用。
與第一代配方一樣，對早期黃斑病變或一般人群預防效果有限。
總結來說，根據美國AREDS 及 AREDS2 的護眼成分配方研究顯示，對於已經罹患的病人來說，作為營養補充可以減緩黃斑病變病程進展。選購葉黃素或相關護眼保健產品，可優先選擇標示使用美國AREDS2成分配方的產品。
