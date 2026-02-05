葉黃素要吃滿30天才見效！醫：搭配魚油複方效果更佳

高雄五福諾貝爾眼科粘靖旻院長指出，自己身為眼科醫師也會服用眼部保養品，像是葉黃素搭配魚油。對於黃斑部疾病患者來說，葉黃素確實有其必要性，因為它主要是補充黃斑部的原料，能讓疾病較為穩定。

葉黃素是一種類胡蘿蔔素，是眼睛黃斑部的重要成分之一。（示意圖／Pexels）

粘靖旻說明，葉黃素是一種類胡蘿蔔素，是眼睛黃斑部的重要成分之一。黃斑部位於視網膜中心，負責提供銳利視力。葉黃素具有抗氧化性質，可以捕捉自由基，保護眼睛免受氧化損傷，還被認為有助於減緩黃斑部退化病變的發展。

葉黃素怎麼挑？粘靖旻分享挑選葉黃素的三大重點，第一是劑量要足夠，第二是盡量選擇大品牌較有保障，第三則是要有相關認證，確保產品通過檢驗沒有問題。他特別提醒，葉黃素需要持續服用滿30天以上效果才會開始顯現，因此剛開始服用時可能會感覺效果不明顯，這是正常現象。

粘靖旻說明，現在市面上的產品多為複方設計，除了葉黃素之外還會添加藍莓萃取物等成分。這些抗氧化物質主要功能是延緩白內障形成，而脂溶性成分對乾眼症也有幫助，因此會建議搭配魚油一起服用。

脂溶性成分對乾眼症也有幫助，因此會建議搭配魚油一起服用。（圖／Photo AC）

科學研究發現，攝取葉黃素可以減緩黃斑部退化病變的進展，足夠的葉黃素攝取也能降低罹患老年性黃斑部病變的風險。不過，粘靖旻提醒，葉黃素並非萬靈丹，也不是解決眼睛所有問題的唯一方法，適度攝取應該作為維護眼睛健康的一部分，而非單一治療方式。

要有效保護眼睛，還需要注意均衡飲食、遠離電子產品輻射、保持適當用眼習慣，以及維持健康的生活方式。葉黃素主要存在於葉菜類如菠菜、羽衣甘藍，橙色水果和蔬菜如紅椒、番茄，以及蛋黃等食物中。市面上也有葉黃素營養補充品可供選擇，但在服用前應詢問醫生或眼科專家的建議。

