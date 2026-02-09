著急報案：捷運月台阿伯帶刀！害警察疲於奔命找不到人…她觸1罪被送辦

記者陳弘逸／台北報導

52歲吳姓女子報案稱，新店捷運站有「老伯伯帶小刀」，警方獲報到場搜尋、戒備，還成立專案小組查證都無找到嫌疑人。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機砍人事件落幕至今，社會對大眾運輸安全抱持高度警戒；昨晚（9日）52歲吳姓女子報案稱，新店捷運站有「老伯伯帶小刀」，警方獲報到場搜尋、戒備，還成立專案小組查證都沒找到嫌疑人，循線求證報案人吳女，她卻對案情含糊其辭、交代不清，也不配合指認；研判有謊報嫌疑，警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪函送偵辦。

52歲吳姓女子涉嫌謊報遭警方函送。（圖／翻攝畫面）

新店警分局昨天（9日）晚上7時37分，獲報新店捷運站有「老伯伯帶小刀」，轄區碧潭派出所獲報隨即派員前往了解，但到場時，並未發現持刀男子，也無發現傷者或民眾恐慌情勢。

警方不敢大意，派員保持警戒，持續於捷運站體周遭搜尋、戒備，又成立專案小組調閱車廂及月台監視器畫面查證，並沒發現報案所述且符合特徵的對象。

警方成立專案小組調閱車廂及月台監視器畫面查證，並沒發現報案所述且符合特徵的對象。（圖／翻攝畫面）

幾經奔波後，於當晚11時許，循線找到52歲吳姓女報案人，因為她對案情含糊其辭、交代不清，也不配合指認；研判有謊報嫌疑，警詢後，依刑法第171條未指定犯人誣告罪函送偵辦。

