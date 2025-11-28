著火七棟樓鋼筋恐受損倒塌 專家：整修比拆掉更燒錢
香港宏福苑大火，現在火勢大致控制。不過著火的這七棟樓，究竟該拆除重建? 還是要直接整修? 現在也陷入難題。建築工程師表示，在高溫長時間焚燒下，大樓的鋼筋結構恐怕已經受損變形，甚至有倒塌的危機。經過估算，重新整修可能比拆掉重蓋，還要更花錢。
在火災發生後的第三天，社區會堂內充滿了尋找親人的家屬，現場氣氛沉重。許多人因悲痛和焦慮而體力虛弱，需要他人攙扶。一位來自香港的家屬表示，她的弟弟和姪女住在宏福苑，幾天來仍未找到，讓她十分擔憂。
TVBS採訪團隊在物資站附近遇到曾媽媽和她的兒子，這對母子從上水搬到宏福苑居住已超過20年。曾媽媽回憶起火災當時的情景，表示自己非常害怕，逃生時只帶了屋契，連錢都沒帶。她認為，因為自己住在前面的低樓層，所以看到了火勢；但住在後面的居民如果沒聽到警報聲，又恰好在睡午覺，可能就逃不出來了。
對曾媽媽的兒子而言，最令他不捨的是已故父親的遺物。他表示，父親2年前去世，生前很喜歡喝奶茶，他特意留下了一個鋁瓶作為紀念，這些珍貴的回憶是無法再買回來的。
這場五級大火猛烈延燒超過43小時，波及7棟建築。香港工程師學會結構分部前主席陳世昌強調，長時間高溫焚燒對建築結構產生嚴重影響，鋼筋膨脹變形可能導致倒塌危機。他解釋，火勢向上燒，對橫向樓板和橫樑的溫度增加最為劇烈，而受力的主力牆或柱若受到影響，對結構安全會有很嚴重的影響。
陳世昌呼籲，大火熄滅後必須嚴謹進行安全評估，包括檢測鋼筋和混凝土強度的影響，尤其是嚴重燒毀的區域，需要完全再評估其承載力是否能達到設計要求。
根據香港TVB電視台的調查，宏福苑在失火前就存在諸多安全問題。TVB記者劉俊鈺表示，該屋苑2016年收到「驗樓令」，三年後業主立案法團委託的建築師公司發現大廈多處結構和外牆有問題，包括馬賽克磚爆裂剝落、鋼筋外露、滲水，防煙門也不達標，需要大規模維修。
這場火災也揭露了一樁高達3.3億港元（約台幣13.3億元）的維修工程爭議。TVB記者劉俊鈺指出，宏業建築工程有限公司的維修費原本報價為1.52億元，但最終工程造價高達3.3億(港)元，較報價時高出一倍。支付方式同樣引起居民不滿，建築公司去年要求每戶在一年內支付16到18萬(港)元工程費用。
建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華質疑工程管理方式，他認為同時進行8棟樓的施工不合理，應該分期進行以降低風險。
香港議員謝偉銓表示，建築慘遭燒毀後，災後重建的成本難以估計，包括公共設施的修復和個別住戶的家具重置等，估計完全復原可能需要9個月到1年時間。此外，大樓內部電梯、水電供應系統、消防等設備可能都嚴重受損，無法再使用，光是電梯就需要6到8個月的維修期。考量時間和成本因素，香港資深工程師認為，拆除重建可能比直接維修更合乎成本效益。
