著眼疾病前端 莊海華力推預防醫學

曾獲中華民國十大傑出女青年、國泰醫院社區醫學部部長莊海華，很早就立定人生方向，跳脫傳統醫師道路，不只在臨床治療疾病，更希望從疾病前端推動「預防醫學」，跨足臨床、研究與教育，讓民眾建立健康識能，留住生活中的幸福。

莊海華回憶，自己童年愛看書，國小時翻開一本內容淺顯的醫學百科，對醫學的興趣便在心中悄悄萌芽。求學階段，她喜歡作家侯文詠、歌手羅大佑、漫畫家手塚治虫，3人皆是醫師，卻走出傳統醫師以外的道路。這也啟發她，希望自己擁有的醫學專業，不只針對後端治療，更要從疾病前端推動改變。

因此，就讀長庚醫學院時期，她就加入中華民國醫學生聯合會、創立公衛委員會，推動「泰迪熊醫院」，讓幼稚園孩子了解看病流程；也曾到國外參與公衛教育，將經驗帶回台灣，推動預防醫學。

莊海華坦言，預防醫學不同於投入特定專科、有明確路線的傳統醫學領域，常被認為不是「真學問」，求學時也曾被教授提醒，研究健康促進很難獲得認可，「但我很清楚自己想做的是什麼」，也很早就決定要走的道路。

這份長期投入，讓她在去年獲得中華民國十大傑出女青年；並在去年從長庚醫院，轉職到國泰醫院，接任新成立的社區醫學部部長一職；今年更當選亞洲健康識能學會副理事長，期望建立民眾的健康識能，知道如何蒐集、理解、辨別健康資訊。

在人口老化、生活型態轉變下，社會開始重視疾病前端，預防醫學成為顯學。莊海華說，自己很幸運，很早就在這領域耕耘，目前44歲的她算中生代醫師，但在預防醫學領域已是權威。

專精肥胖醫學、減重，莊海華認為，減重不只是少吃多動，或單純解決肥胖和共病，更能看到患者一生的總和，進而改變一個人。肥胖與基因、家庭、環境、食物、睡眠、壓力等密切相關，她擅長從中梳理脈絡、找出背後關鍵成因，門診患者幾乎沒有人減重失敗，「挑戰很大，但也很迷人、很有趣、充滿成就感」。

莊海華表示，過去預防醫學多被視為護理或公衛領域，為了做得更深入，求學時期的她，論文量就幾乎是別人的10多倍，積極投入學術研究領域。回望20年醫學生涯，「我的目標一直沒有改變，就是讓民眾遠離疾病，留住多一點生活中的幸福」。