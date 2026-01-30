著花襯衫現身輝達尾牙！黃仁勳笑稱：很有台灣味吧？親曝還要更多員工

輝達執行長黃仁勳今日出席輝達尾牙。

輝達執行長黃仁勳展開來台第二天行程，今日他一早前往輝達位於南港的辦公室，與員工開會、互動，晚間出席輝達員工最期待的尾牙。

輝達執行長黃仁勳今日約晚間6點現身南港展覽館，穿著一身花襯衫亮相，搭配29日剛剪好的頭髮，隆重現身輝達台灣尾牙。

輝達台灣尾牙今年主題為「輝達尚蓋讚」，非常具有台灣味，黃仁勳面對媒體也馬上問：「這很有台灣味吧？」黃仁勳指出，非常開心能來到這裡。這是一年中最喜歡的事情之一，來慶祝新年，同時也感謝大家去年所做的出色工作，「如你所知，我們度過了非常非常忙碌的一年。」

他回顧過去一年，輝達推出了許多新產品，並幫助了許多公司進入AI領域。台灣這裡的公司和合作夥伴一直非常支持輝達，所以我對此以及我們所有員工的辛勤工作感到非常感激，「所以今晚，我們要好好慶祝。」

隨著台北新總部的設立，外界關注輝達是否會招募更多不同類型的專業人才或職位，黃仁勳表示，輝達成長得非常迅速，在台灣的成長速度也非常快，「我們製造的晶片數量，以前我們只做GPU，但現在我們製造網路晶片、兩種不同類型的交換機晶片。我們還製造用於存儲和網絡的智慧數據處理器，我們也製造CPU。」

黃仁勳指出，輝達設計的晶片種類從一種增加到了現在的七種。這麼多不同類型的晶片，需要大量的工程師。他直言：「新總部是公司供應鏈和生態系統的起點。我們在這裡需要更多的人手，包含晶片設計、系統設計、軟體工程師、供應鏈合作夥伴，需要非常非常多人。」

值得關注的是，傳出加入輝達的台積電前副總李文如，本次也首度在輝達場合露面，先前外界傳出她加入輝達擔任企業級用戶相關的WWFO（Worldwide Field Operations）副總裁。

前台積電副總李文如先前傳出離職後加入輝達，本次首度在輝達場合露面。



