著10年前同套服裝出席十九甲匝道完工 何欣純：感恩鄉親，初心不變！
台74線大里一交流道（十九甲）「增設北出匝道改善工程」今(26)日今舉行通車典禮，預計當日晚上七時開放通行，立法委員何欣純今擔任立法院交通委員會主席，何欣純致詞說明多年爭取、協調推動歷程，指出屯區人多車多、是重要交通樞紐，但台74線在大里區段長期缺乏北出匝道，車輛進入市區需繞行約3公里折返，用路人交通負擔加倍，今日見證北出匝道順利完工即將通車啟用大幅省時廿分鐘，將有效紓解地方長年塞車與繞行問題，感謝鄉親的對地方交通建設的期待，她謝謝大家等了這麼久，草湖、六順橋、十九甲三個匝道如數通車，我們做到了！
何欣純今穿著10年前同套服裝出席，說明十年來初心不變，記得當時屯區這些里長發起連署，為了大里溪南與十九甲的發展，以及工業區出入的交通安全來推動這項工程需求，同時也促成啟動可行性評估，一直到後來開工直至今日完工通車，其實從草湖匝道、六順橋匝道到十九甲匝道，這三個匝道計畫在擔任議員時就開始提出與連署，今天終於等到三個匝道依序完成全數通車，感謝一路對這些工程關心爭取的所有人。
何欣純續表示，交通工程需要很多程序。以十九甲匝道為例：數年前疫情進行可行性評估，到細部設計規劃、環境影響差異分析、水理分析花了一年，又橋梁跨越大里溪不能造成河道阻塞與生態問題，水理分析後還有生態檢核，接著是土地徵收與工程期程。歷經將近兩年的工程，如今還提前完工，讓草湖、六順橋與十九甲三座匝道今天全部完工通車，對地方是歷史性的一刻。
交通部公路局說明，本工程總經費約新臺幣7.24億元，全長約550公尺，於台74線約32公里處增設北出匝道，跨越大里溪後銜接立善橋，匝道寬約9公尺、採雙車道配置，工程難度在於需跨越大里溪，採多跨鋼箱梁橋設計，完工後可有效分流台74線主線車流，直接服務十九甲地區與仁化工業區，紓解大里市區與周邊道路的交通負荷 。
何欣純最後說，台七十四線目前車流量很大，也向今日親臨通車典禮的交通部長陳世凱建議研議74線替代道路工程來進行評估規劃，而南台中最重要的工程，希望未來中投公路銜接國道三號的高架系統交流道高架化，她也會盡快拜託行政院拍板定案，讓台中交通路網往前一步。
