葛丞嗆聲：輸我就別當演員！宋偉恩被海放原地傻眼了

全台首創大型混合健身運動競技節目《最強的身體》本周日將播出全新第19集，本周再度進行備受矚目洋將組別競賽，聚集了一眾來台發展的外國好友，包含美國籍的杜力跟賈斯汀，以及瑞典籍的方馬丁、德國籍的賀少俠，還有日本籍的一樹，以前都曾是綜藝節目的班底，今天將一改私底下嘻嘻鬧鬧的狀態，在賽場上較勁。主播徐展元也說：「他們背負的是國家的榮耀，還有膽量、膽識。」

不過即使擁有優勢基因，但面對高雄破表的高溫，選手們也陷入苦戰，連賀少俠都無力支撐，杜力甚至卡關遲遲無法完成，徐展元也在主播台稱：「可能會創下有史以來連第一個項目都無法完成，破新低紀錄。」

最強演員組合則集合了眾新生代男星，包含宋偉恩、安俊朋、初孟軒、王霆晏、林毓桐以及葛丞。葛丞更放話：「如果你們輸了我，就不要當演員了！」而在比賽中被其他演員戰友們海放的宋偉恩，只能呆愣在原地大呼：「你們怎麼沒等我啦！」

