葛仲珊「夢到方大同」了！ 內心話曝光藏滿滿洋蔥

Miss Ko 葛仲珊22日正式推出實體專輯《soul.food 靈食》，並特別設計成麥片盒，全新主打〈b.ye 畢業〉，是一首從生命深處走出來的作品，這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，在夢中得到一個訊息，才讓她終於完成這首歌。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

葛仲珊在得知方大同過世後，曾在社群軟體發長文思念好友。（圖／翻攝IG）

而〈b.ye 畢業〉最動人的一刻，來自Miss Ko 葛仲珊見好友方大同的那一天。她分享，方大同在3 月 18 日（離世後）出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息。為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。

葛仲珊形容，那些離開的人並沒有消失，而是存在於靈魂裡，陪著她繼續往前走。花絮最後，她也對方大同說出心裡的話：「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」

歌曲〈b.ye 畢業〉寫的是她從過去不清楚自己好與壞、被情緒牽著走的狀態，走到如今更理解自己、能與內在並肩而行的過程。歌詞中提到的《怪物奇兵（Space Jam）》，正是她對自己此刻狀態的比喻—走過低潮、重新回到場上，找回節奏與力量。她坦言，一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導