葛仲珊低潮「兩年嘗不出食物味道」 創作全中斷陷情緒黑洞

葛仲珊將推出睽違九年的新專輯《soul.food 靈食》，新作源自低潮時期，那段期間她每天都寫不出歌，累積失望和無力。這情況回到紐約後更加嚴重，她長期陷入情緒黑洞，整整兩年嘗不出食物味道、耳朵對音樂完全麻木，憂鬱的重量讓生活幾乎停擺。直到某天，她重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，重拾創作。

新專輯就在這樣的狀態下誕生，葛仲珊不再追求打造夯曲、不迎合認同，而是把生活裡那些微小但真實的陪伴、簡單、對話與肯定，慢慢收集成自己的「精神糧食」，她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」雖然面對創作與表演的PTSD仍然存在，與情緒起伏共處也成為日常，「不過這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然會發生最適合的一切。」

葛仲珊先前經歷黑暗低潮。（圖／索尼音樂提供）

主打單曲〈b.complex B 群〉是葛仲珊和音樂製作人KVN在錄音室裡嘗試的一小段製作，當時他們沒有目標，只想在錄音室裡一起玩玩音樂，享受當下。葛仲珊突然即興爆發，拿起麥克風哼哼唱唱，直覺唱出了「不必complex」，靈感一路押韻到底，自然寫完這首歌。

大批歌迷對葛仲珊回歸歌壇表示期待，上周適逢感恩節，她也在社群向歌迷喊話表達感謝：「祝福大家感恩節快樂，感謝最近大家對我的支持，真的看到很多非常感動的鼓勵，我都收到了！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導