葛仲珊低潮喪失五感！方大同來託夢 對話內容惹淚

「hito最大ㄎㄚ」Miss Ko 葛仲珊（右）與魏如萱暢聊新專輯。（圖／Hit Fm聯播網提供）





「華語嘻哈皇后」Miss Ko 葛仲珊推出全新專輯《soul.food 靈食》，日前作客Hit Fm聯播網「OH夜DJ」魏如萱節目暢聊音樂靈魂糧食。除了分享低潮期間曾經夢過已逝音樂人方大同，對方的話也成了寫歌靈感。

Miss Ko 葛仲珊（右）作客「OH夜DJ」waa魏如萱節目暢聊音樂靈魂糧食。（圖／Hit Fm聯播網提供）

魏如萱在節目一開始就表示關心，她看到新聞報導，葛仲珊在低潮期間喪失五感，聽感、味覺、嗅覺等等通通都不見，魏如萱心疼說：「明明我們都有在聯絡，妳怎麼都沒有講？」葛仲珊透露：「我只想要好起來」，那時她自己也在學習接受的階段，所以沒有跟身邊的人說，甚至連家人都沒有，因為她無法說明自己的狀態，不想人家可憐她，更不想可憐自己，不過現在一切都很好。

魏如萱聽完新專輯後，認為葛仲珊有種失而復得、重新蛻變的感覺，光從專輯封面就可以感受到，以前是很有態度的氣勢皇后，這張專輯完全展現靈魂，變漂亮變柔和了。葛仲珊提到，這張專輯大家也都說不一樣，因為失去，現在很珍惜每一種感覺，以前太忙碌，沒有注意到生活中的小細節，自從五感恢復後，很呵護每一刻她擁有的瞬間，深怕一不小心又失去。

葛仲珊說，這張專輯寫給未來的自己，她不知道未來是否會再發生這樣的情況，但聽到這張專輯，至少可以鼓勵自己曾經走出來過，也相信自己肯定會再次克服。她也透露好起來之後，頭頂像是接了天線般，靈感整個被打開，訊息一直進來，葛仲珊形容：「我好像一個容器，接受信號後，天線的另一端就像有一個靈魂不停灌輸，我就把音樂輸出！」

魏如萱（左）稱讚Miss Ko葛仲珊這張專輯完全展現靈魂，變漂亮變柔和了。（圖／Hit Fm聯播網提供）

而提到天線，葛仲珊說，她也有接受到一個美麗的靈魂出現在她夢裡，就是大家的好朋友方大同。葛仲珊提到，「大同來託夢，留了一些靈感給我」，葛仲珊到現在還清楚記得，她最後問了方大同一題：「會不會後悔沒有後代？」對方回答：「不會，我的音樂就是我的後代！」這句話讓葛仲珊有很大的啟發，她從沒想過她的音樂、專輯也可以是她留給世界的後代，葛仲珊很欣慰地說，「那現在大同有10個小孩在這世界上！」

葛仲珊把方大同在夢裡給她的靈感寫進《soul.food 靈食》專輯中的〈b.ye 畢業〉，將她跟大同過往聊天的一些創作語音放進歌裡，葛仲珊說，這是她跟方大同一起完成的作品，每次聽都會想哭。



