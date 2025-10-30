葛仲珊加盟新東家強勢回歸 重登后位嗨喊：一起揮棒出擊

葛仲珊加盟新東家回歸樂壇。（圖／索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊正式加盟索尼音樂，近一個月她存在感滿點地活躍於音樂圈，不僅蹤跡現身音樂人鶴The Crane 的生日派對，又以驚喜嘉賓之姿登上ØZI在Legacy Tera的專場，嗨唱〈皇后區的皇后〉。江湖中更流傳著一張神秘邀請卡，從金曲、金音到地下，從潮流到主流，滿滿一句「Miss Ko is Back」，全場都在等待她重新登上后座。

索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接葛仲珊加盟索尼音樂大家庭，表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」

與索尼音樂合作，葛仲珊笑說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊！」她坦言暫別螢光幕期間並未真正遠離音樂，2023年驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃創作的火花，「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達！」在紐約生活的這段時間，她靈感湧現、持續創作，並與各地音樂人展開合作，「這次回來，我很期待能把soul music分享給大家。」

在籌備「Miss Ko is Back」邀請卡時，公司團隊特別以「格柵動畫法」設計雙字體交錯的卡面，營造出蓄勢待發的神秘氣勢。葛仲珊看到後大讚「設計有巧思」，但她隨即化身英文小老師，發現卡面上「Miss Ko‘s Back」的文法小錯誤，立刻親手改成「Miss Ko is Back」，還貼心提醒字體要對齊中央，讓團隊同事也打趣說：「這麼多年，我們終於學會正確的英文文法！」

