葛仲珊嚇傻！長居美國見北捷恐攻給出建議

【緯來新聞網】葛仲珊沉潛9年將推出全新專輯《soul.food 靈食》，擔任Hit Fm聯播網2026年1月「hito最大ㄎㄚ」，今（22日）現身電台記者會，長期住在美國同樣有發瞜最近北捷隨機砍人事件，「很難過，我也不知道，這種事情、意外沒有人能想到」。

葛仲珊走過憂鬱低潮。（圖／Hit Fm提供）

嫌犯張文在北捷台北車站、中山站商圈投擲煙霧彈、持刀砍人，造成3死11傷，自身遭圍捕後自百貨公司頂樓墜樓身亡，震驚社會。美國時常也有隨機攻擊事件，加上還有槍械問題，葛仲珊也無法確定這些人會在哪裡出現，覺得每個地方都會有精神出狀況的人，認為需要有解決的方法。她認為預防方式，可以預設發生事情當下會怎麼做，但主要還是得看臨場反應。



這次睽違9年再次出發，葛仲珊坦言當年因為每年要發1張專輯，壓力非常大，到美國之後就罹患憂鬱症，會失去五官的知覺，最害怕的就是味覺消失，「明知道飯要好吃，但卻沒有味道」。直到養了狗「小潘」，有一天早上如常做蛋，卻出現蛋的味道，她就爆哭釋放壓力，如今她在身心跟生活保持平衡，憂鬱症也消失，這次回歸就是要學習溝通壓力，想創作再創作，不為寫歌而寫。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

互撕！蔡阿嘎被指逃漏稅千萬不忍了 曝光前員工蘿拉「吸毒仔」

顏正國扮「早洩英雄」！楊謹華聞噩耗心情難平復 曝對戲回憶