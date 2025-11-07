葛仲珊回歸單曲〈全壘打〉受12強奪冠激發 諧音哏致敬大谷翔平

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊全新單曲〈全壘打〉，今日全平台數位上架，她已經準備好，再次揮出屬於自己的全壘打。（索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊首支回歸單曲〈homerun 全壘打〉將於今（7日）數位上架強棒出擊，再現皇后級的過人氣場！這首單曲誕生於2024年世界棒球12強賽開打期間，Miss Ko在台北與好友一起瘋看比賽，中華隊贏球的那一晚，她被全民熱血氣氛點燃，隔天立刻一口氣寫出這首作品。

歌詞以中英日三語諧音哏連發，還向「棒球之神」大谷翔平致敬，恰巧道奇隊上週末衛冕MLB世界大賽冠軍，熱愛棒球的Miss Ko也全程緊盯賽事，對於自己的單曲上架時間剛好巧撞賽事高潮，她也笑說：「真的沒有安排過，畢竟我支持的另外一隊藍鳥沒有贏～」棒球魂燃燒的Miss Ko此次也與熱血主播徐展元相遇，嘴上功夫了得的兩大「名嘴」首度跨界碰撞，現場互飆嘴炮火花四射，徐展元更激動喊出經典名言：「好想贏葛仲珊！」兩人的合作影片即將公開，讓人萬分期待！

從小就接觸棒球運動的Miss Ko葛仲珊，一直是紐約皇后區大都會隊的忠實支持者。2015年，她更以「台灣之夜」開球嘉賓之姿站上大聯盟投手丘，先是在球場上熱唱嘻哈歌曲，接著從投手丘投出直奔捕手手套的漂亮好球，讓全場為她的實力驚呼連連！去年感受到全台瘋棒球的熱血氛圍，她一口氣寫下回歸後的首支單曲〈全壘打〉。那一晚，她才剛學會“homerun”的中文是「全壘打」，在回家路上腦中就自然浮現「全壘打 全壘 全壘 全壘打」的副歌hook，回到家隔天立刻完成整首作品。歌詞充滿Miss Ko標誌性的中文嘻哈語感，更直接致敬「棒球之神」大谷翔平：「他一出手就是 homerun！」棒球魂瞬間點燃。整首歌曲創作過程宛如帥氣揮棒，一口氣跑回本壘，也正呼應她的回歸，一舉棒就轟出全壘打的火熱氣勢！

在製作這首〈全壘打〉的過程中，Miss Ko特別邀請了自己一直很欣賞的美國編曲混音音樂人John McLucas合作，完美打造她心中專屬的節奏態度與律動框架。歌曲一開場，她更找來在棒球聚會上結識的日本棒球場主播TOMO ISHII，用最具渲染力的日文播報替她宣布回歸「各位觀眾，她終於回來了！重返最熱血的舞台，帶著嘻哈態度回到本壘，就是她Miss Ko葛仲珊～」這段宣布一開頭就讓氣氛推上天瞬間炸場，彷彿把球棒狠狠揮出一記能量滿點的「全壘打」！

此次Miss Ko葛仲珊與徐展元透過〈homerun全壘打〉跨界合體，當徐展元熱力十足的播報碰上Miss Ko感染力極強的饒舌，播報界和饒舌界的兩大山頭相遇，究竟會碰撞出什麼火花？兩人也都十分期待！葛仲珊笑說：「這次的合作真的是印象深刻，展元哥平常說話和播報時真的不太一樣，一開口播報就像炮彈發射一樣、氣勢很強，非常專業！我們兩個一起合作很好玩。」她請大家期待兩人的合作，要讓大家感受到〈homerun全壘打〉的超嗨Vibe！

Miss Ko葛仲珊在交出這麼精彩的作品之前，她回到家鄉充電、沉澱數年，走過一段低潮，，也重新整頓與找回自己。如今再度揮棒回歸，她的創作不再為任何期待或框架而寫，而是純粹跟著心、跟著自由前進。這首〈homerun全壘打〉想說的，不只是球場上，一舉棒的英雄時刻，也是Miss Ko想對自己說的肯定句：「不管做什麼，都是一個homerun」，皇后的嘻哈精神，變得成熟和自在。Miss Ko踩著熟悉的節奏，不說教、不比較、不刻意宣示風格，卻反而更完整呈現此刻最真實狀態。

