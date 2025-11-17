葛仲珊回歸歌壇「雷神」助陣 超炸新歌一週吸百萬點閱

葛仲珊新歌〈homerun全壘打〉不到一週吸引近百萬點擊。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊在社群上傳新歌〈homerun全壘打〉片段，不到一週吸引近百萬點擊，她驚訝表示「一夜之間收到上千封簡訊，不知道要怎麼回覆」，昨（16日）她身穿球衣33號親自現身棒球場，為「紅白明星公益棒球賽」演唱全新單曲，接受訪問時表示，從小葛媽媽就叫她珊珊，諧音33就成為她的幸運數字，喜愛棒球的她，也曾在紐約幫大都會New York Mets開過球。

〈homerun全壘打〉大量運用中日英的諧音，並以「全壘打」棒球寓意正式宣告回歸樂壇，為了這次氣勢萬鈞的回歸，〈homerun全壘打〉MV拍攝現場，葛仲珊領軍舞者以「嘻哈棒球舞」登場，沒想到老天爺也派雷神來支援，一場「全雷打級」雷雨跟著葛仲珊一路狂下到凌晨四點，大雨豪不留情地灌進現場，跟著燃燒的球棒一起上演水火交織的畫面。

葛仲珊升上三層樓高拍攝。（圖／索尼音樂提供）

了呈現歌曲氣勢，導演還特別調來一台巨型升降機，把葛仲珊升上三層樓高與空拍機對視拍攝，試圖捕捉葛仲珊炸燃嘻哈的震撼視角。鏡頭裡葛仲珊霸氣穩坐后位，但實際上她本人有懼高症，苦笑說：「升降機一升上去我就腿軟了！」不過為了這支回歸之作，她也打趣表示：「不能認輸，一定要好好表現！」

