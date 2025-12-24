葛仲珊因愛犬找回生活重量 舊傷突復發緊急治療

葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》，新歌〈got.to.believe〉MV找來愛犬小潘入鏡，正當她經歷低潮的那陣子，是因為小潘讓她重新好好生活，對於愛犬在MV的表現她也是讚不絕口說：「一百分，比我還棒！」

葛仲珊曾形容自己像被困在房間裡，沒有力氣面對世界，而因為養狗，每天起床餵食、帶小潘出門散步，那種被需要的生活節奏，讓日子重新有了重量。陪伴葛仲珊將近七年的小潘，早已成為她生活中不可或缺的存在。她笑說，這個名字甚至是「狗自己取的」，原本想叫Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。

廣告 廣告

葛仲珊新歌MV讓愛犬小潘入鏡。（圖／索尼音樂提供）

〈got.to.believe〉中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲。不過拍攝MV當天，葛仲珊手部舊傷復發，連舉手都很吃力，仍在拍攝前緊急治療後完成拍攝。談到這首歌想對大家說什麼，她表示：「每一個養寵物的人都會懂那種愛，那是一種很難用語言形容的感覺。」

但這不只是一首寫給小潘的歌，也是一首關於陪伴、責任，以及被生活悄悄拯救的作品。她也分享，每年耶誕節，家裡一定會有一棵耶誕樹，今年也會和親友聚在一起交換禮物，小潘當然不會缺席，她會特地幫牠準備耶誕造型，小潘不只有自己的耶誕帽，甚至還有一台「專屬耶誕小電視」，螢幕裡播放著下雪的畫面，葛仲珊笑說：「小潘每次都看得目不轉睛。」

小潘讓葛仲珊重新好好生活。（圖／索尼音樂提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導