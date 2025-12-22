葛仲珊因憂鬱症喪失味覺 邂逅「心理治療師」：感動暴哭

葛仲珊相隔9年推出新專輯《soul.food 靈食》。（圖／Hit Fm提供）

葛仲珊相隔9年推出新專輯《soul.food 靈食》，今（22日）出席電台活動，受訪時坦言當初會暫離歌壇，是因為公司希望她一年能出一張專輯，這帶給她很大的壓力，甚至演變成心理疾病，「其實當初我不確定是生了哪一種病，後來才發現是一種憂鬱症，五觀會受傷，吃飯時失去味道。」

葛仲珊一度因憂鬱症喪失味覺。（圖／Hit Fm提供）

不僅失去味覺，葛仲珊聽音樂時心中也失去了過往的悸動，覺得每一種音樂聽起來都一模一樣，不過她沒有去看醫生，而是選擇與心病共存，這樣的狀況維持了約一年半，直到她養了狗狗「小潘」狀況才好轉，她永遠記得某天起床時煎了一顆蛋當早餐，吃了之後終於嘗出味道，讓她感動暴哭，直呼狗狗是她的「心理治療師」，到目前為止她的憂鬱狀況沒有再復發，完全恢復了健康。

廣告 廣告

離開樂壇的那幾年，葛仲珊聽取工程師爸爸的建議，嘗試去考工程師相關執照，甚至還考過警察，不過最後她還是沒有朝其他方向發展，「我把自己的生活弄得很簡單，還好之前有寫一些歌，還有一些版稅。」現在的新東家雖然不會給她寫歌壓力，但她笑說：「這樣反而讓我更有壓力！」不過她沒有多想，只是盡力將她想表達的事情透過音樂說出來。

前幾日台北發生隨機攻擊案件，造成多人死傷，談到此事葛仲珊表示：「很難過，這種事沒人會想到，離我們太近了，感觸會比較深，很替受害者跟他們的家人感到難過。」問及若遇到危險狀況該如何自處？她坦言：「只能靠自己的直覺看怎麼處理，我無法預測我會怎麼做，不知道真的遇到會有什麼樣的反應。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

犯案前一天戶頭僅剩39元！張文帳戶乾淨單純 母每季匯3萬

速食巨頭陷營運困局！債務壓力高達544億 2025年底將關百店

騎士禮讓張文遭「一刀抹頸」倒路邊亡！親姊淚喊：真希望替你擋這一切