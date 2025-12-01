葛仲珊在紐約陷憂鬱低潮！長達2年「無味無感」寫不出歌

葛仲珊即將推出暌違9年的新專輯《soul.food 靈食》。索尼音樂提供

葛仲珊（Miss Ko）回來了！將於年底推出暌違9年的全新專輯《soul.food 靈食》，源於她生命中最深沉的一段低潮。多年來她在紐約陷入長期憂鬱，耳朵對音樂感到麻木、甚至連2年都嚐不出食物味道，創作完全停擺。直到某天，她突然覺得「音樂好好聽」，創作能量重新流動，才誕生了這張回歸之作。

她形容這是一張「給自己力量」的專輯，沒有取悅市場、沒有追逐hit song，而是把生活裡微小卻真實的養分收集成屬於她的「精神食物」。主打歌〈b.complex B 群〉延續她標誌性的語言玩味，以簡約節奏與洗腦長號貫穿全曲，從一句「不必 complex」即興延伸成整首歌，以 B 群營養品的諧音，幽默映照現代人複雜的生活壓力。

即使創作與表演帶來的PTSD仍在，她坦言仍需與情緒共處；但這次她不再害怕，而是學會順勢而為，「我告訴自己，用試試看取代恐懼」。從〈homerun〉的自我肯定，到〈b.complex〉的簡單幽默，Miss Ko 帶著更成熟、自在、瀟灑的姿態回歸舞台。她日前也在社群向歌迷表達感謝：「最近看到很多支持與鼓勵，都讓我非常感動。」

