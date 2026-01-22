葛仲珊夢見已故好友方大同 重新拾筆完成新作《b.ye畢業》

CNEWS195260122a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊正式推出實體專輯《soul.food靈食》，並同步曝光全新主打《b.ye畢業》MV。此曲不只是專輯中的重要篇章，更是一首從生命深處走出來的作品。她坦言這首歌寫了很久，一度停在原地，直到某天夢見已離世的好友方大同，在夢中得到訊息，才讓她終於完成這首歌。歌曲最後特別收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

對葛仲珊而言，《b.ye畢業》並不是一首輕快的告別歌，而是一首寫給自己的成長紀錄。她形容，這是一頁開始與靈魂共存的全新篇章，也是一種「感謝自己值得比YA」的自我肯定。歌曲寫的是她從過去不清楚自己好與壞、被情緒牽著走的狀態，走到如今更理解自己、能與內在並肩而行的過程。葛仲珊坦言，一個人的情緒其實非常複雜，遠不只單一面向，而這首歌選擇正面迎向那些情緒，讓它們被看見、被承認，也成為她此刻最踏實、也最真實的成長證明。

而歌曲MV以四個房間作為視覺概念，分別象徵「喜、怒、哀、樂」，葛仲珊化身房務員，走進每一個房間，參與其中正在發生的情緒狀態。她表示，人之所以成為人，正是因為擁有喜怒哀樂，而這些年她所經歷的內在情緒起伏，也成為專輯《soul.food靈食》最深層的創作養分。拍攝過程中，她也親自克服懼高症，讓影像不只是表演，而是真實經驗的延伸。隨著情緒一一被走過，她最終走出迷宮，迎來屬於自己的「畢業」時刻。

專輯實體的設計延伸自「靈食」概念，將音樂視為日常必需的精神養分，結合「吃麥片」的生活體驗，從麥片盒式外包裝開始，打破傳統專輯形式，拉近作品與聽者之間的距離。選擇1月22日發行實體專輯，恰好也是愛犬「小潘」的生日，原本只是唱片公司訂定的日期，葛仲珊得知後也忍不住驚呼「真的好巧」，笑說專輯、狗狗，都是在不同階段走進她生命的重要禮物。全新主打《b.ye畢業》MV已於今（22）日正式上架。

