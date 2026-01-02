葛仲珊夢見已逝好友方大同！夢中獲得靈感寫歌曲 驚說彷彿來托夢

記者鄭尹翔／台北報導

Miss Ko葛仲珊接受魏如萱訪問，透露自己夢見好友方大同。（圖／Hit Fm聯播網）

「華語嘻哈皇后」Miss Ko 葛仲珊推出全新專輯《soul.food 靈食》，近日登上Hit Fm聯播網「OH夜DJ」節目，首度分享在創作低潮期間，曾夢見已逝好友、歌手方大同，並將對方留給她的靈感化為歌曲，寫進新專輯之中，故事曝光後引發樂迷高度關注。

節目中，葛仲珊透露自己曾歷經人生低潮，一度喪失聽覺、味覺與嗅覺等五感，直到慢慢恢復後，對生活與創作都有了全新體悟。她表示，正是在這段重生的過程中，方大同出現在她的夢裡，彷彿來「託夢」一般，留下一段深刻對話與創作靈感，成為她重拾音樂力量的重要關鍵。

葛仲珊分享，夢中她曾問方大同是否會後悔沒有後代，對方回答：「不會，我的音樂就是我的後代。」這句話讓她深受震撼，也改變了她對創作與生命的看法，讓她意識到，音樂與作品同樣能成為留給世界的延續。這段夢境啟發，也直接促成新專輯《soul.food 靈食》中歌曲〈b.ye 畢業〉的誕生。

〈b.ye 畢業〉不僅是葛仲珊送給方大同的音樂告別信，她更將兩人過去的創作語音片段融入歌曲中，視為兩人「共同完成」的一首作品。葛仲珊坦言，每次聽到這首歌都忍不住落淚，也象徵她在失去與重生之間，找到繼續前行的力量。

同場主持人魏如萱聽完故事後深受感動，表示每次看到葛仲珊，都會想起已逝好友盧凱彤與方大同，也相信音樂會在某個地方，繼續陪伴著創作者與聽眾。透過《soul.food 靈食》，葛仲珊以更柔軟、真誠的姿態，呈現靈魂重生後的音樂樣貌。

