葛仲珊宣布加盟新東家！瘦子、高爾宣、婁峻碩熱情相挺

Miss Ko葛仲珊將推出新作。（索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊宣布加盟新東家索尼音樂，將於11月初推出回歸單曲，並於今年底發行相隔9年的全新專輯，日前特地參與音樂人鶴 The Crane 的生日派對，又以驚喜嘉賓之姿登上 ØZI 在 Legacy Tera 的專場，掀起全場高潮嗨唱〈皇后區的皇后〉。迎接 Miss Ko 葛仲珊強勢回歸，引發潮流音樂界群星齊聲響應，包括熊仔、J.Sheon、王若琳、瘦子E.SO、李英宏、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、呂士軒、Gummy B、ChrisFlow 唐仲彣、阿蘭 AC、美麗本人、海大富、剃刀蔣、米奇、謝乾乾等接力分享「Miss Ko is Back」邀請卡。

索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接Miss Ko葛仲珊加盟索尼音樂大家庭，表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」

與索尼音樂合作，Miss Ko 葛仲珊笑說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊。」她坦言，暫別螢光幕期間並未真正遠離音樂，2023 年驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃創作的火花，「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達。」在紐約生活的這段時間，她靈感湧現、持續創作，並與各地音樂人展開合作，「這次回來，我很期待能把 soul music 分享給大家。」

