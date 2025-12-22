葛仲珊憂鬱2年吃飯沒味道、聽音樂沒感覺 是「她」救了她

葛仲珊出席Hit Fm聯播網活動。

時隔9年，葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》，今（22日）她出席Hit Fm聯播網活動，提起了新專輯催生前，經歷了一段低潮及憂鬱症，她說：「當初不確定是生哪一種生病，但後來發現是一種憂鬱症，那時候五官感官失覺，吃飯沒味道，聽音樂每一首歌聽起來都一樣，醫生說這是憂鬱症的其中一種。」

當時，聽完了醫生的診斷，葛仲珊並無太大反應，心裡也想著與這些症狀共存，長達兩年感受不到食物的味道、耳朵對所有音樂麻木，直到養了一隻狗「小潘」，讓她生活回歸正常，她說：「因為要照顧狗，生活起居變得很規律，作息也正常，印象深刻的是2019年12月，一如往常在煎蛋，吃下去的時候嚐到了蛋的味道，那是很久沒有感受到的味覺跟嗅覺，最後我當場爆哭，我知道我已經好了，連聽音樂的時候都恢復聽覺。」讓她直呼「小潘」是她的天使。

時隔9年，葛仲珊推出新專輯《soul.food 靈食》。

有了「小潘」，葛仲珊的人生開始轉變，徹底走出憂鬱之外，也讓她再度有了做音樂的想法，此外，當自己心靈脆弱時，小潘會主動過來陪伴她，相當有靈性，她笑說：「小潘是靈犬。」

葛仲珊在新專輯推出前，經歷了一段低潮及憂鬱症。

提及日前的北捷攻擊事件，葛仲珊說：「我覺得很難過，沒想過就在離我們這麼近的地方發生，不是出現在美國，就在台北發生，為那些無辜的受害者跟家屬們感到難過。」

