葛仲珊新歌卡關 夢方大同現靈感

Miss Ko葛仲珊22日推出特別設計的麥片盒式包裝實體專輯《soul.food靈食》，並釋出新歌〈b.ye畢業〉MV。這首歌起初她寫了很久，一度停在原地，直到某一天，葛仲珊夢見已離世的好友方大同，才讓她有靈感終於完成這首歌，歌曲最後收錄方大同過去留下的語音訊息，如同留在天空裡的星星，陪著她繼續往前走。

她憶起方大同去年逝世，不久後出現在她的夢裡，給了她完成這首歌的重要訊息，為了向這份陪伴致敬，她在歌曲最後保留了一段方大同過去留下的語音，那是兩人曾合作時留下的聲音，也成為全曲最溫柔、也最具重量的存在。

葛仲珊形容，離開的人沒有消失，而是存在靈魂裡，陪著她繼續往前走，她也對方大同說出心裡的話，「我想你、我愛你、我希望你好，謝謝你來我的夢裡跟我打招呼，I LOVE YOU。」