葛仲珊暌違9年回歸！找來3匹「演技派馬演員」對戲畫面荒謬

葛仲珊日前拍攝新歌〈b.complex B群〉MV。索尼音樂提供

葛仲珊（Miss Ko）暌違9年回歸，即將推出新專輯《soul.food 靈食》，率先曝光的單曲〈b.complex B群〉，MV全程在馬場實景拍攝，Miss Ko與三匹「演技派馬演員」同框，呈現荒謬又詩意的超現實氛圍。她笑說，一到現場馬群竟整齊轉頭向她打招呼，拍攝時甚至會跟著音樂節奏「跳舞」。

Miss Ko日前在社群寫下：「新的歌，新的專輯，新的開始。」坦言過去數年花大量時間調整身心，直到回到穩定與清晰狀態後才選擇重新出發；新歌〈b.complex B群〉句句提醒她音樂不必complex、人生也不必複雜。對她而言，這首歌是一種提醒、一種能量補給，也是一種重新站穩腳步的象徵，她說：「希望你們聽了也補充到這個精神。」

該曲MV聚焦「成功不是外界標準，而是能否全心投入熱愛」，並延伸出核心概念：「最大的FLEX，不是ROLEX，而是擁有一匹屬於自己的馬，帶你奔向詩與遠方！」其中一幕，Miss Ko一手咖啡一手書本，隨節奏輕鬆搖擺，畫面充滿CHILL趣味感。而兩位樂手在火焰旁舞動的段落更是MV經典，透過神秘儀式向過去告別，荒謬中帶著詩意。

即將發行的專輯《soul.food 靈食》集結國際級豪華製作陣容，包括合作Justin Bieber、Tyler, the Creator的葛萊美混音大師Neal H Pogue、母帶大師Mike Bozzi，以及編曲混音師John McLucas，全力打造最具層次與靈魂的音樂作品。Miss Ko說：「每聽一次，都會發現更多細節。」

