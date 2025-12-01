葛仲珊曾憂鬱2年沒味覺 擁《靈食》出輯

「嘻哈界鄧麗君」Miss Ko葛仲珊沉潛9年回歸歌壇，12月將推出專輯《soul.food 靈食》，她坦言這張專輯是自己在兩年深陷憂鬱與情緒低潮時寫下的創作。

葛仲珊透露，那段時間她每天醒來都寫不出歌，失望與挫折在日復一日的無力感中逐漸累積。回到紐約後，她陷入長期情緒黑洞，曾整整兩年嘗不出食物味道、連耳朵對音樂都完全麻木，憂鬱到生活幾乎停擺。直到某天，她突然重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，創作再次流動，專輯《soul.food 靈食》也因此誕生。

《soul.food 靈食》不追求hit song、不迎合認同，而是將生活中那些微小卻真實的陪伴、簡單、對話與肯定，一點一滴集合成「精神糧食」。她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」這些歌如今成了她的養分，也成為未來對抗黑暗時的依靠。

現在她帶著專輯回到音樂圈，她坦言，面對創作與表演的PTSD仍然存在，與情緒起伏共處也成為日常，「不過這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然讓最適合的一切發生。」她選擇用「試試看」取代恐懼，「不管做什麼，都是一個Home run」，決定相信內心的力量向前走。