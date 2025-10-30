葛仲珊沈寂9年突傳喜訊！熊仔、高爾宣眾星接力祝賀

葛仲珊30日宣布好消息。索尼音樂提供

饒舌歌手葛仲珊（Miss Ko）擁有〈打破它〉、〈皇后區的皇后〉等經典作品，未料，她2013年奪下第24屆金曲獎最佳新人後，2018年因身心問題淡出樂壇，雖不斷調整狀態，仍遲遲未有大型演出，僅2023年第34屆金曲獎短暫回歸。今（30日），她無預警傳來喜訊，正式加盟索尼音樂，宣告「嘻哈皇后歸位」。

葛仲珊近來現身音樂人鶴The Crane生日派對，更驚喜登台 ØZI 的Legacy Tera專場，嗨唱代表作〈皇后區的皇后〉掀翻全場。今好消息傳出，嘻哈圈眾星也火速響應，熊仔、J.Sheon、王若琳、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、呂士軒 等接力分享「Miss Ko is Back」邀請卡，宛如一場嘻哈召集令全面啟動。

葛仲珊30日宣布好消息。索尼音樂提供

對於加盟新東家，Miss Ko說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊！」她透露這段在紐約沉潛的時光，其實不曾遠離音樂，甚至在2023年金曲獎登台表演時再次燃起創作慾望，「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達」，她透露，新作將融入濃厚 soul music 元素，展現更成熟的自我。

而「Miss Ko is Back」邀請卡背後也有趣插曲，原設計誤植「Miss Ko’s Back」，被她本人親手糾正，還笑說要「對齊中央」，展現嘻哈女王霸氣又可愛的一面。歷經9年沉澱，Miss Ko 將於 11 月初推出全新回歸單曲，年底更將發行相隔九年的完整專輯。這次的回歸，不只是回到舞台，更宣告「嘻哈皇后，永不退位」!



