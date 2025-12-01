葛仲珊沈潛9年回歸 認陷2年低潮憂鬱「吃、聽都無味」

葛仲珊沈潛九年回歸歌壇。（索尼音樂提供）

嘻哈界鄧麗君Miss Ko葛仲珊沈潛九年回歸歌壇，11 月推出單曲〈homerun全壘打〉，日前適逢感恩節，她也感謝粉絲：「祝福大家感恩節快樂，感謝最近大家對我的支持，真的看到很多非常感動的鼓勵，我都收到了。」

將生命中最深的一段低潮寫成專輯，葛仲珊透露那段期間，她每天醒來都發現自己依然寫不出歌，失望在日復一日的無力感中累積。回到紐約後，她陷入長期情緒黑洞，曾整整兩年嚐不出食物味道、耳朵對音樂完全麻木，憂鬱的重量讓生活幾乎停擺。直到某天，她重新覺得「音樂好好聽」，靈魂像被喚醒，創作才再次流動起來。專輯《soul.food 靈食》也就此誕生。

廣告 廣告

《soul.food 靈食》不追求 hit song、不迎合認同，而是把生活裡那些微小但真實的陪伴、簡單、對話與肯定，慢慢集合成「精神糧食」。她說：「每一首歌都有一個我想給自己的力量。」這些歌成為她的養分，也成為未來對抗黑暗的依靠。這次的嘻哈不再只是姿態，而是她內心世界重新長出來的話。

這次帶著一張不太一樣的葛仲珊專輯回到音樂圈，對她來說，面對創作與表演的PTSD仍然存在，與情緒起伏共處也成為日常，「不過這次專輯製作過程，似乎都有一個力量，自然而然會發生最適合的一切。」她選擇用「試試看」取代恐懼，跟著內心的力量前進，順其自然地從「不管做什麼，都是一個 homerun」揮出自我肯定的全壘打。

更多中時新聞網報導

陳玄力練功練斷骨 說翻就能翻

氣象署缺人 高山離島測站拉警報

《一村喜事》邊吃邊看戲 韓國瑜客串成新郎叔叔