葛仲珊沉潛9年推新專輯 曾因壓力陷低潮感官麻木

（中央社記者洪素津台北22日電）歌手Miss Ko葛仲珊睽違9年推新專輯「soul.food靈食」，她提到前幾年處於長時間低潮，感受不到食物的味道，耳朵對音樂麻木，無法做任何事，就醫發現是壓力造成的憂鬱症狀。

葛仲珊今天參加Hit Fm聯播網活動，她沉潛9年終於要推出全新專輯「soul.food靈食」，用11首自癒作品，告知天下，Queen is back。在新專輯誕生前，葛仲珊經歷了一段沒有期限的休息期以及長時間的低潮，甚至長達2年感受不到食物的味道，耳朵對所有音樂麻木。

廣告 廣告

葛仲珊表示，那時候她只知道自己的五官感受不到任何特別感覺，不管聽什麼風格的音樂，對她來說都一模一樣，看醫師之後才知道是壓力造成的憂鬱症狀，但她依然正向面對，「就一起共存，去習慣吧！」

在低潮期間，葛仲珊養了狗狗「小潘」，因為照顧小潘，她的生活變規律，作息也正常，而每當她低落時，小潘就會主動陪在她身邊。

葛仲珊難忘重拾味覺的那刻，她提到在2019年12月時終於嘗到了蛋的味道，「因為吃到蛋的味道，我就爆哭了」，沒想到，好事一樁接一樁，聽音樂也恢復聽覺，可以感受到音樂的氛圍，她認為小潘是她的天使，治癒了她的身心。

葛仲珊表示，這次的新專輯是從她生活中收集到一小片一小片的陪伴、簡單、自我對話、肯定，「這張專輯裡每一首歌，都有一個我想給自己的力量」，未來如果自己陷入黑暗，這張專輯會治癒她。（編輯：管中維）1141222