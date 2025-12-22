葛仲珊沒味覺兩年「一吃到蛋的味道」當場暴哭 愛犬成治癒天使

葛仲珊沉潛九年，推出新專輯《soul.food 靈食》，她先前經歷一段低潮，長達兩年感受不到食物的味道、耳朵對音樂麻木，看醫生之後才知道是壓力造成的憂鬱症狀，但她決定正向面對，「就一起共存，去習慣吧！」今（22）日她出席電台活動，便分享當初的復原過程。

低潮期間，葛仲珊養了一隻狗狗「小潘」，她形容小潘簡直是宇宙送給她的小天使，因為照顧小潘，她的生活變規律，作息也正常。小潘非常有靈性，每當她低落時，小潘就會主動陪在她身邊。2019年12月的一天，她一如往常在做飯，煎了一顆荷包蛋，但在那一天，她終於嘗到了蛋的味道，「因為吃到蛋的味道，我就暴哭了。」接著她聽音樂也可以感受到音樂氛圍，她認為身心是被小潘所治癒。

廣告 廣告

葛仲珊打造了限定的「soul.food 靈食」餐車。（圖／Hit Fm聯播網提供）

葛仲珊表示，如果小潘是她的天使，那麼新專輯《soul.food 靈食》就是她的聖經，是她生活中逐步收集的陪伴、簡單、自我對話、肯定，最後成為精神的營養成分，像糧食般讓她度過低潮，「這張專輯裡每一首歌，都有一個我想給自己的力量。」她期待接下來在台東跨年，可以用嘻哈能量帶著大家「跳進2026」。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導