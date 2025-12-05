葛仲珊消失九年終於露面！神隱原因全說了 回歸歌壇第一步推新單曲

記者鄭尹翔／台北報導

首位以嘻哈饒舌風格入圍金曲獎最佳國語女歌手的葛仲珊（Miss Ko），沉潛九年後終於正式回歸樂壇。她宣布將於 2025 年末推出全新專輯《soul.food 靈食》，象徵她重返舞台、展開全新的音樂旅程。今日（12/5）率先推出新單曲〈b.complex B群〉並全面上架，MV 也將於今晚八點正式公開，宣告她蓄勢待發的全新開始。

葛仲珊回歸歌壇推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊回歸歌壇推出新單曲。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊坦言，多年來因健康與狀態調整而暫別大眾視線，直到重新找回獨立、穩定與清晰後，才決定再度出發。「新的歌，新的專輯，新的開始，這就是現在的我：清醒、決心，也不複雜。」〈b.complex B群〉更有一段特別的創作過程，她分享這首歌竟是在 20 分鐘內與製作 KVN 聯手完成，讓她深刻感受到音樂不必 complex、人生也不必複雜，對她來說是一首能量補給，也是一種重返軌道的象徵。

廣告 廣告

〈b.complex B群〉MV 全程於馬場實景拍攝，呈現超現實、荒謬又詩意的視覺風格。Miss Ko 在片中與三匹「演技派」馬共舞、饒舌，她笑說馬兒不只會看鏡頭，竟然還會跟著音樂律動，讓拍攝增加許多意想不到的趣味。MV 也延伸她對成功的思考，提出「最大的 FLEX，不是 ROLEX，而是擁有一匹自己的馬，帶你奔向詩與遠方」的理念。片中她一手咖啡、一手書本，自在搖擺於馬場；兩位樂手在火焰旁舞動的橋段更成為亮點，宛如向過去告別的儀式，荒誕中帶著浪漫。

即將推出的專輯《soul.food 靈食》集結跨國金獎陣容打造，包括操刀 Justin Bieber、Tyler, the Creator、Doja Cat 等作品的葛萊美混音大師 Neal H Pogue；母帶製作由屢獲葛萊美肯定的殿堂級工程師 Mike Bozzi 負責；美國編曲與混音師 John McLucas 也加入團隊，讓作品更具層次與 groove。葛仲珊形容，每聽一次都能聽見更多細節，而與這些國際製作人合作，更是對她創作能量的肯定。

最新單曲〈b.complex B群〉已全面上架，完整 MV 於今日晚間八點正式公開，更多相關資訊可鎖定「Miss Ko 葛仲珊」及「Sony Music Taiwan - CPOP 台灣索尼音樂」。

更多三立新聞網報導

吳申梅才結婚就大吵架！買機票直接飛回台灣 老公追到機場一切都來不及

吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加

鍾明軒消失10天找不到人！手機訊息全失聯 最後發文盼能找到下一步

香港大火…吳宗憲賠大錢緊急取消澳門演唱會！親吐背後原因

