葛仲珊消失多年原因曝光 向過去告別「重新站穩腳步」

葛仲珊相隔9年推出新專輯《soul.food 靈食》，新歌〈b.complex B群〉MV在馬場實景拍攝，她與匹馬演員共舞、饒舌，呈現荒謬又詩意的超現實風格，笑說：「這三匹馬真的都是演技派！我一到現場打招呼，牠們竟然同時轉頭看著我，像在說 HELLO！」她也補充：「牠們不只演技好，還會跟著歌曲跳舞，超級厲害！」

〈b.complex B群〉MV聚焦「成功不是外界標準，而是能否全心投入熱愛」，融合超現實、時尚雜誌感與邪典幽默，呈現奇異又詩意的風格，三匹「演技派」馬演員在鏡頭前默契十足的演出，使畫面更生動，鏡頭推到葛仲珊時，她一手咖啡一手書本，隨節奏輕鬆搖擺，畫面充滿CHILL趣味感，兩位樂手在火焰旁舞動的段落更成MV經典，是神秘儀式也是向過去告別的象徵，荒謬中帶著詩意。

葛仲珊坦言自己消失多年，是因為花了非常多時間調整狀態與健康，直到真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我，清醒、決心也不複雜。」新歌〈b.complex B群〉有一段特別的誕生故事，竟然是她與製作KVN在20分鐘內共同完成的作品，句句提醒她音樂不必complex、人生也不必複雜，對她而言，這首歌是一種提醒、一種能量補給，也是一種重新站穩腳步的象徵，「希望你們聽了也補充到這個精神。」

