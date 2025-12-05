葛仲珊消失多年吐心聲 重新出發找超強3演員助陣合舞

【緯來新聞網】葛仲珊 Miss Ko曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》奪下金曲最佳新人，睽違已久推出新專輯《soul.food 靈食》，全新單曲〈b.complex B群〉MV全程在馬場實景拍攝，與三匹馬演員共舞、饒舌，呈現荒謬又詩意的超現實風格。她坦言消失多年是因為花了非常多時間調整狀態與健康，直到真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我，清醒、決心也不複雜」。

葛仲珊和馬演員配合很好。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊新歌聚焦「成功不是外界標準，而是能否全心投入熱愛」，MV於馬場實景拍攝，融合超現實、時尚雜誌感與邪典幽默，呈現奇異又詩意的風格。三匹「演技派」馬演員在鏡頭前默契十足的演出，使畫面更生動。



她笑說，歌詞裡「酷姐」源自日常生活，便當店老闆以前都喊她「酷妹」，如今長大了、自己升級為「酷姐」，既押韻又向資深饒舌歌手 LL COOL J 致敬。導演Michael也稱讚葛仲珊想法多、能量強，總能提出讓作品更完整的創意。



新專輯集結國際級製作陣容，包括葛萊美混音大師Neal H Pogue。葛仲珊分享能與對方合作是一份重要認可，也呼應自己對細節的堅持。專輯母帶則由葛萊美大師Mike Bozzi監製；美國編曲混音師John McLucas也加入團隊，為歌曲增添更多「調味」。〈b.complex B群〉今（5日）全面上架。

