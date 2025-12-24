葛仲珊消失歌壇陷憂鬱！低潮陪伴7年「摯愛」現身

葛仲珊日前拍攝新歌 MV ，帶著愛犬小潘入鏡。（索尼音樂提供）

Miss Ko葛仲珊發行最新專輯《soul.food 靈食》，日前推出新〈got.to.believe〉MV，MV以類舞台劇形式呈現，透過長鏡頭、燈光與場面調度，從鎂光燈下的自我審視，走進卸下防備的內心空間，並在小潘出現後迎來情緒轉折，將這段因陪伴而產生轉變的歷程，用影像完整呈現。

忙了好一陣子的專輯相關拍攝和宣傳工作，Miss Ko在耶誕節終於可以放假一天，讓她非常開心，約了好友相聚，還有愛犬小潘陪伴，要好好享受一天的耶誕假期，之後就要全力準備台東跨年，她透露這次會演唱多首新專輯的歌曲，還有特別的「限定合作」彩蛋，久違的跨年舞台要送給歌迷驚喜演出。

Miss Ko葛仲珊最新專輯《soul.food 靈食》的主打歌〈got.to.believe〉，誕生於她走過憂鬱低潮的生命階段，寫給陪伴她走出房間、重新回到生活的愛犬小潘。在重複而平凡的生活裡，因為每天餵食、散步、被需要的節奏，讓 Miss Ko 一步步走出困住自己的狀態，重新找回生活的節奏與內在的平衡，也慢慢站回自己的位置。

MV中陪伴葛仲珊多年的愛犬小潘親自入鏡演出，成為畫面中最自然、也最無法被設計的存在。小潘不只是影像中的陪伴者，更是這首歌情感所指向的核心存在。葛仲珊曾形容自己像被困在房間裡，沒有力氣面對世界，而因為養狗，每天起床餵食、帶小潘出門散步，那種被需要的生活節奏，讓日子重新有了重量。

這些看似平凡的日常，並不是解答人生的答案，卻成為支撐她持續站在生活裡的重要力量，也讓她在反覆的日子中，保留住對自己、對世界的信任。花絮中，她也笑說小潘當天表現「一百分，比我還棒」，為整支 MV 留下一種無法複製、只屬於當下的自然狀態。

陪伴葛仲珊將近七年的愛犬小潘，早已成為她生活中不可或缺的存在。她笑說，這個名字甚至是「狗自己取的」原本想叫 Olivia，卻怎麼叫都沒有回應，最後才成了現在的小潘。歌曲中也藏有細膩巧思，特別保留了小潘的叫聲，正是她們平時互動時的真實聲音，成為全曲最溫柔、也最私密的彩蛋。

拍攝〈got.to.believe〉MV 當天，葛仲珊其實正逢手部受傷、連舉手都吃力的狀態，仍在拍攝前緊急治療後完成拍攝，反而讓整個現場多了一份不刻意、順著當下發生的真實感。談到這首歌想對大家說什麼，她表示：「每一個養寵物的人都會懂那種愛，那是一種很難用語言形容的感覺。」

