葛仲珊消失7年宣布重大消息！強勢進軍棒球圈 難藏心中激動情緒
記者鄭尹翔／台北報導
嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊正式宣告回歸！全新單曲〈homerun 全壘打〉於 11 月 7 日數位上架，再度展現她無可取代的嘻哈氣場。這首歌誕生於世界棒球 12 強賽期間，靈感來自中華隊奪勝的熱血時刻，Miss Ko 在激情當下完成創作，以棒球為意象，寫出屬於她的「全壘打」宣言。
〈homerun 全壘打〉融合中、英、日三語，充滿趣味諧音與節奏感，更向「棒球之神」大谷翔平致敬。Miss Ko 也邀請知名主播徐展元跨界合作，兩人互飆嘴炮、火花十足，將音樂與運動熱血完美結合。
製作上，她與美國音樂人 John McLucas 攜手打造，並邀請日本棒球場主播 TOMO ISHII 為開場熱血播報，象徵她再度「重返主場」。Miss Ko 坦言，這首歌代表她從低潮走出、重新找回初心的勇氣，「不管做什麼，都是一個 homerun！」嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊全新單曲〈homerun 全壘打〉現已於全平台上架，宣告她以最自由的節奏，再度揮出屬於自己的全壘打。
