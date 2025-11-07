葛仲珊消失7年宣布重大消息！強勢進軍棒球圈 難藏心中激動情緒

記者鄭尹翔／台北報導

嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊強勢回歸。（圖／索尼音樂提供）

嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊正式宣告回歸！全新單曲〈homerun 全壘打〉於 11 月 7 日數位上架，再度展現她無可取代的嘻哈氣場。這首歌誕生於世界棒球 12 強賽期間，靈感來自中華隊奪勝的熱血時刻，Miss Ko 在激情當下完成創作，以棒球為意象，寫出屬於她的「全壘打」宣言。

Miss Ko葛仲珊與徐展元透過〈homerun全壘打〉跨界合體。（圖／索尼音樂提供）

嘻哈皇后 Miss Ko葛仲珊強勢回歸。（圖／索尼音樂提供）

〈homerun 全壘打〉融合中、英、日三語，充滿趣味諧音與節奏感，更向「棒球之神」大谷翔平致敬。Miss Ko 也邀請知名主播徐展元跨界合作，兩人互飆嘴炮、火花十足，將音樂與運動熱血完美結合。

廣告 廣告

製作上，她與美國音樂人 John McLucas 攜手打造，並邀請日本棒球場主播 TOMO ISHII 為開場熱血播報，象徵她再度「重返主場」。Miss Ko 坦言，這首歌代表她從低潮走出、重新找回初心的勇氣，「不管做什麼，都是一個 homerun！」嘻哈皇后 Miss Ko 葛仲珊全新單曲〈homerun 全壘打〉現已於全平台上架，宣告她以最自由的節奏，再度揮出屬於自己的全壘打。

更多三立新聞網報導

粿粿大尺度照外流到哪？網紅一口氣全說了 緊急發出不自殺聲明

網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配

龍千玉悲慟恩師猝逝享壽74歲！曾創作〈雙人枕頭〉、〈針線情〉紅遍全台

郭書瑤那麼愛春風為何不交往？原因超震撼 私下這樣親密稱呼

