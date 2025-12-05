葛仲珊消失9年回歸 現身馬場與3馬共舞

葛仲珊曾以首張專輯《Knock Out 葛屁》奪下金曲「最佳新人獎」，並以專輯《皇后區的皇后》吸引大批粉絲支持，如今沉潛9年後宣布回歸歌壇，推出新專輯《soul.food 靈食》，坦言消失多年，是因為花非常多時間調整自己的狀態與健康問題。

她真正回到獨立、穩定與清晰後才決定重新出發，「這就是現在的我，清醒、決心也不複雜。」她日前釋出新歌〈b.complex B群〉MV，「新的歌，新的專輯，新的開始。」

她新歌MV特地赴馬場實景拍攝，還與3匹馬一起共舞、饒舌，呈現荒謬又詩意的超現實風格，她表示，這3匹馬真的都是演技派，「我一到現場打招呼，牠們竟然同時轉頭看著我，像在說Hello。」並大讚馬不只演技好，還會跟著歌曲跳舞，十分厲害。

在新歌歌詞中唱出「酷姐」日常生活的她，直說以前的便當店老闆都喊她「酷妹」，如今長大了，她升級為「酷姐」，既有押韻又向資深饒舌歌手LL COOL J致敬。