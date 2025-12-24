葛仲珊消失9年曝近況！開心宣布有伴了 多年陪伴走出憂鬱低潮

記者鄭尹翔／台北報導

「華語嘻哈皇后」Miss Ko 葛仲珊消失樂壇九年，終於在2025年正式回歸，推出全新專輯《soul.food 靈食》，消息一出立刻震撼華語音樂圈。這張讓歌迷敲碗等待多年的作品一上架，便引發熱烈討論，不少粉絲湧入社群留言直呼「終於等到你」，更有人形容是「2025年最好的禮物」。

葛仲珊推出新作品。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊表示，《soul.food 靈食》是一張陪伴自己走過低潮、自我修復的音樂日記，記錄這些年來在生活與情緒低谷中，慢慢找回節奏、重新站回人生位置的過程。整張專輯跟隨直覺與靈感完成，呈現出與過往截然不同、更加內斂且真實的 Miss Ko，也讓歌迷聽見她歷經時間累積後的轉變與重量。

專輯主打歌〈got.to.believe〉誕生於她走過憂鬱低潮的階段，靈感來自陪伴她多年的愛犬小潘。葛仲珊坦言，正是每天餵食、散步、被需要的生活節奏，讓她一步步走出封閉狀態，重新回到生活之中。歌曲也成為專輯中最具情感核心的一首作品。

〈got.to.believe〉MV以類舞台劇形式拍攝，運用長鏡頭與燈光場景轉換，從鎂光燈下的自我審視，一路走進卸下防備的內心空間，並在愛犬小潘現身後迎來情緒轉折，象徵從被困住到重新走出去的過程。小潘也親自入鏡演出，成為整支 MV 最自然、無法被設計的存在。

忙於新專輯宣傳與拍攝工作的葛仲珊，也透露將在台東跨年舞台正式與歌迷見面，這不僅是她久違的跨年演出，更將帶來多首新專輯歌曲，並準備「限定合作」驚喜彩蛋，為回歸後的重要舞台留下深刻紀念。消失九年後重新出發，葛仲珊用《soul.food 靈食》向歌迷交出一張誠實又溫柔的成績單，也宣告她已準備好再次站回舞台中央，與歌迷一起迎接嶄新的2026年。

