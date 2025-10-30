葛仲珊淡出7年去哪了？強勢回歸「公開重磅喜訊」歌迷苦等9年

記者徐珮華／台北報導

葛仲珊（Miss Ko）2018年因身心狀況淡出歌壇，返回美國休養，昨（30）日驚喜宣布加盟索尼音樂，同時公開年底好消息。歷經近2年全心籌備，她將於11月初推出回歸單曲，並於今年底發行相隔9年的全新專輯，勢必再掀嘻哈旋風，展現獨樹一格的嘻哈態度和無可取代的音樂火力。

葛仲珊正式加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊近一個月活躍於音樂圈，不僅現蹤鶴The Crane的生日派對，又以驚喜嘉賓之姿登上ØZI Legacy Tera專場，全場嗨唱〈皇后區的皇后〉。她坦言暫別螢光幕期間並未真正遠離音樂，2023年收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃創作的火花，「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達！」在紐約生活的這段時間，她靈感湧現、持續創作，並與各地音樂人展開合作，「這次回來，我很期待能把soul music分享給大家。」

葛仲珊將於11月發行單曲，並在年底推出專輯。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊即將帶著全新音樂作品強勢回歸，潮流音樂界群星齊聲響應：熊仔、J.Sheon、王若琳、瘦子E.SO、李英宏、蔡詩芸、高爾宣、婁峻碩、呂士軒、Gummy B、ChrisFlow 唐仲彣、阿蘭 AC、美麗本人、海大富、剃刀蔣、米奇、謝乾乾等接力分享「Miss Ko is Back」邀請卡，宛如嘻哈戰場的召集令，一聲令下一起見證回歸時刻。

籌備「Miss Ko is Back」邀請卡時，公司團隊特別以「格柵動畫法」設計雙字體交錯的卡面，營造蓄勢待發的神秘氣勢。葛仲珊看到大讚極具巧思，但隨即化身英文小老師，將卡面上錯誤文法「Miss Ko‘s Back」親手改成「Miss Ko is Back」，還貼心提醒字體要對齊中央，讓團隊同事驚嘆：「這麼多年，我們終於學會正確的英文文法！」

索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接葛仲珊加盟索尼音樂大家庭：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」

