葛仲珊瘋追12強棒球賽 靈感噴發致敬大谷翔平
葛仲珊推出新單曲〈homerun 全壘打〉，這首歌誕生於去年世界棒球12強賽開打期間，她在台北與好友一起瘋看比賽，中華隊贏球那一晚她被全民熱血氣氛點燃，隔天立刻寫出這首歌，歌詞以中英日三語諧音梗連發，還向大谷翔平致敬，恰巧道奇隊上週末衛冕MLB世界大賽冠軍，讓她笑說：「真的沒有安排過，畢竟我支持的另外一隊藍鳥沒有贏！」
從小就接觸棒球運動的葛仲珊，一直是紐約皇后區大都會隊的忠實支持者，2015 年她更以「台灣之夜」開球嘉賓之姿站上大聯盟投手丘，先是在球場上熱唱嘻哈歌曲，接著從投手丘投出直奔捕手手套的漂亮好球，讓全場為她的實力驚呼連連。去年感受到全台瘋棒球的熱血氛圍，她才剛學會「homerun」的中文是「全壘打」，在回家路上腦中就自然浮現「全壘打 全壘 全壘 全壘打」的副歌hook，回到家隔天立刻完成整首作品。
此次葛仲珊與徐展元透過〈homerun全壘打〉跨界合體，當徐展元熱力十足的播報碰上她感染力極強的饒舌，播報界和饒舌界的兩大山頭相遇，葛仲珊笑說：「這次的合作真的是印象深刻，展元哥平常說話和播報時真的不太一樣，ㄧ開口播報就像炮彈發射一樣、氣勢很強，非常專業！我們兩個一起合作很好玩。」
